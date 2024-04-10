Байжанов: на саммите в Астане 4 июля ожидается оформление полноценного членства Беларуси в ШОС

gazeta 10-04-2024, 15:43 142 У свеце    Друкаваць

 На саммите ШОС в Астане 4 июля ожидается оформление полноценного членства в ШОС Республики Беларусь. Важность этого отметил посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов, выступая на экспертном круглом столе "Объединительный потенциал ШОС в формирующемся многополярном мире", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы хотим вместе обсудить, как белорусское экспертное сообщество видит перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, какую роль должна играть организация в современном мире, какие возможности открываются перед ШОС в свете ожидаемого вступления Беларуси в ШОС. И, конечно, хотел бы ознакомить экспертов с приоритетами казахстанского председательства в ШОС", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что ШОС была создана в 2001 году на базе "Шанхайской пятерки" и прошла серьезную эволюцию. Главной миссией организации было укрепление доверия и обеспечение безопасности в азиатском регионе. "Именно решение этой задачи стало фундаментом для расширения сотрудничества - включения в повестку ШОС не только вопросов безопасности, но и экономики, энергетики, культурно-гуманитарного обмена, экологии. Сегодня ШОС - это авторитетная многосторонняя структура, которая объединяет девять государств-членов - Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан", - подчеркнул дипломат.

Посол сказал, что в последнее время география организации достаточно быстро расширяется. "В 2022 году к Организации присоединились 6 новых партнеров по диалогу, 4 из которых - это арабские страны (ОАЭ, Египет, Бахрейн и Кувейт).  В 2023 году полноправным членом ШОС стал Иран. 4 июля на Саммите ШОС в Астане мы ждем оформления полноценного членства в организации Республики Беларусь", - обратил внимание глава дипмиссии.

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