С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но, в то же время, вода — источник повышенной опасности.

По данным ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоемах погибает большое количество людей:

- 2014 год – 625 человек, в том числе 36 детей.

- 2015 год –431человек, в том числе 31 ребенок.

- 2016 год –374человека, в том числе 26 детей.

По состоянию на 12 июня 2017 года на водных объектах Республики Беларусь погибло 90 человек, из них 5 несовершеннолетних. Спасено 59 человек, из них 19 несовершеннолетних.

В целях предупреждения несчастных случаев в местах отдыха людей у воды Миорский РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на водоёмах. Просим отдыхающих граждан соблюдать элементарные правила безопасности на воде: не нырять в незнакомых местах, не заплывать на дальние расстояния без страховки, воздерживаться от купания в нетрезвом состоянии, не засорять водоемы и береговую линию, не купаться в запрещённых местах. Согласно решения Миорского районного исполнительного комитета от 8.06.2015 г. № 364 «О мерах по обеспечению безопасности граждан», запрещено купание граждан в мелиоративных каналах, пожарных водоемах, на гидротехнических сооружениях (плотинах, дамбах, шлюзах) и вблизи них, на участке акватории озера «Миорское» (50 метров в обе стороны от городской бани), на участке акватории реки «Западная Двина» (100 метров в обе стороны от паромной переправы г. Дисна). За нарушение требований данного решения предусмотрена административная ответственность.

Также во время отдыха вблизи водоемов напоминаем о соблюдении правил пожарной и личной безопасности, необходимости обязательного присмотра за детьми! Лето – время каникул, отдыха, новых впечатлений и позитивных эмоций, у детей полно свободного времени, они стараются проводить его весело и беззаботно: водоемы, речки, озера попадают в сферу развлечений в первую очередь! Все дети любят плавать, купаться, плескаться, да и просто находиться у воды. Поэтому особо пристальное внимание родителей должно быть обращено к малышам, и это не только требование ОСВОДа, а необходимость, продиктованная жизнью! Уже в этом году несколько опасных ситуаций на водоемах и вблизи них были связаны с детьми школьного возраста:

- 17 мая 2017 года в Могилевской области перевернулся на байдарке 12 летний мальчик, его затянуло под понтон. И здесь на помощь вовремя пришли очевидцы;

- 19 мая 2017 года аналогичная ситуация опять же в Могилевской области повторилась и с 11-летним парнем. Ребенок, катаясь на байдарке, перевернулся и оказался в воде. Как и в предыдущем случае, течением его затянуло под понтон. Парня удалось спасти;

- 24 мая 2017 года в д.Божино Березинского района Минской области 13-летний мальчик катался на «тарзанке», подвешенной на дереве в четырех метрах от реки. Раскачиваясь, ребенок сорвался и упал в воду, его сразу начало сносить течением. Спасти семиклассника не удалось. Тело мальчика водолазы достали из воды только на следующий ден;.

- 3 июня 2017 года в г. Лепеле Витебской области произошло обрушение грунта в лесном массиве на городском пляже оз.Лепельское. До прибытия подразделений МЧС и скорой медицинской помощи из под грунта извлечен мальчик 2006 года рождения. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось: в 19.00 констатироована смерть.

Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без взрослых! Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать, и именно его несоблюдение и привело к вышеуказанным трагедиям! Даже присутствие старших по возрасту ребят не гарантирует безопасность младшему из детей, ведь для того, чтобы оказать помощь утопающему, нужно уметь хорошо плавать и обладать навыками спасения на воде. А разве ребенок сможет справиться с функциями спасателя, если вдруг понадобится помощь?!

Особое внимание родителей хотелось бы обратить на использование надувных матрасов, камер: бытует ошибочное мнение, что надувные матрасы, круги и прочие предметы для купания – надежное средство защиты. Но, это не так: Во-первых, потому что изделие легко повредить, и оно может сдуться в самый неподходящий момент, а во-вторых, соскользнуть с плавательного средства в воду очень легко и, если ребенок не умеет плавать либо растеряется - то он может начать тонуть.

Выбирайте место для купания тщательно и ответственно, избегайте мест с высоким берегом, дно должно быть чистым. Не разрешайте ребенку прыгать в воду с обрывов, мостов или других возвышений! Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему даже в вашем присутствии купаться на глубине и далеко заплывать: ограничительные буйки созданы именно для того, чтобы отмерить безопасное расстояние в водоеме!

Наибольшую безопасность отдыха у воды может гарантировать только специально отведенный для этих целей водоем, со специально оборудованными пляжами и акваториями, проверенными работниками ОСВОДа! Напоминаем, что согласно решения Миорского районного исполнительного комитета от 22.04.2016 г. № 281 «Об определении мест для купания граждан на водоемах Миорского района» и на основании пункта 2 статьи 40 Водного кодекса Республики Беларусь, для купания граждан отведены места, специально оборудованные пляжами с акваториями, а именно:

- озеро Миорское (городской парк «Полуостров»);

- озеро Осиновка;

- озеро Обстерно (зона отдыха со стороны деревни Перебродье);

- озеро Обстерно (зона отдыха со стороны детского санатория «Росинка» ОАО «Белагроздравница»);

- озеро Важа (со стороны базы отдыха ОДО «Актам».

Пожалуйста, помните: вода ошибок не прощает!

Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте рядом со своими детьми и берегите их!

Фото для иллюстрации.

П.Р.Мяделец,

ст. инженер Миорского РОЧС.