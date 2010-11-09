Авторизация
 

Вада — добры сябра і крыніца павышанай небяспекі

 С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но, в то же время, вода — источник повышенной опасности.

По данным ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоемах погибает большое количество людей:

- 2014 год – 625 человек, в том числе 36 детей.

- 2015 год –431человек, в том числе 31 ребенок.

- 2016 год –374человека, в том числе 26 детей.

По состоянию на 12 июня 2017  года на водных объектах Республики Беларусь погибло 90 человек, из них 5 несовершеннолетних. Спасено 59  человек, из них  19 несовершеннолетних.  

 

В целях предупреждения несчастных случаев в местах отдыха людей у воды  Миорский РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на водоёмах. Просим отдыхающих граждан соблюдать элементарные правила безопасности на воде: не нырять в незнакомых местах, не заплывать на дальние расстояния без страховки, воздерживаться от купания в нетрезвом состоянии, не засорять водоемы и  береговую линию, не купаться в запрещённых местах. Согласно решения Миорского районного исполнительного комитета от 8.06.2015 г. № 364 «О мерах по обеспечению безопасности граждан», запрещено купание граждан в мелиоративных каналах, пожарных водоемах, на гидротехнических сооружениях (плотинах, дамбах, шлюзах) и вблизи них, на участке акватории озера «Миорское» (50 метров в обе стороны от городской бани), на участке акватории реки «Западная Двина» (100 метров в обе стороны от паромной переправы г. Дисна). За нарушение требований данного решения предусмотрена административная ответственность.

 

Также во время отдыха вблизи водоемов напоминаем о соблюдении правил пожарной и личной безопасности, необходимости обязательного присмотра за детьми! Лето – время каникул, отдыха, новых впечатлений и позитивных эмоций, у детей полно свободного времени, они стараются проводить его весело и беззаботно: водоемы, речки, озера попадают в сферу развлечений в первую очередь! Все дети любят плавать, купаться, плескаться, да и просто находиться у воды. Поэтому особо пристальное внимание родителей должно быть обращено к малышам, и это не только  требование ОСВОДа, а необходимость, продиктованная жизнью! Уже в этом году несколько опасных ситуаций на водоемах и вблизи них были связаны с детьми школьного возраста:

- 17 мая 2017 года в Могилевской области перевернулся на байдарке 12 летний мальчик, его затянуло под понтон. И здесь на помощь вовремя пришли очевидцы; 

 - 19 мая 2017 года аналогичная ситуация опять же в Могилевской области повторилась и с 11-летним парнем.  Ребенок, катаясь на байдарке, перевернулся и оказался в воде. Как и в предыдущем случае, течением его затянуло под понтон. Парня удалось спасти;

- 24 мая 2017 года в д.Божино Березинского района Минской области 13-летний мальчик катался на «тарзанке», подвешенной на дереве в четырех метрах от реки. Раскачиваясь, ребенок сорвался и упал в воду, его сразу начало сносить течением. Спасти семиклассника не удалось. Тело мальчика водолазы достали из воды только на следующий ден;.

- 3 июня 2017 года в г. Лепеле Витебской области произошло обрушение грунта в лесном массиве на городском пляже оз.Лепельское. До прибытия подразделений МЧС и скорой медицинской помощи из под грунта извлечен мальчик 2006 года рождения. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось: в 19.00 констатироована смерть.

Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без взрослых! Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать, и именно его несоблюдение и привело к вышеуказанным трагедиям! Даже присутствие старших по возрасту ребят не гарантирует безопасность младшему из детей, ведь для того, чтобы оказать помощь утопающему, нужно уметь хорошо плавать и обладать навыками спасения на воде. А разве ребенок сможет справиться с функциями спасателя, если вдруг понадобится помощь?!

Особое внимание родителей хотелось бы обратить на использование надувных матрасов, камер: бытует ошибочное мнение, что надувные матрасы, круги и прочие предметы для купания – надежное средство защиты. Но, это не так: Во-первых, потому что изделие легко повредить, и оно может сдуться в самый неподходящий момент, а во-вторых, соскользнуть с плавательного средства в воду очень легко и, если ребенок не умеет плавать либо растеряется - то он может начать тонуть.

Выбирайте место для купания тщательно и ответственно, избегайте мест с высоким берегом, дно должно быть чистым. Не разрешайте ребенку прыгать в воду с обрывов, мостов или других возвышений! Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему даже в вашем присутствии купаться на глубине и далеко заплывать: ограничительные буйки созданы именно для того, чтобы отмерить безопасное расстояние в водоеме!

 Наибольшую безопасность отдыха у воды может гарантировать только специально отведенный для этих целей водоем, со специально оборудованными пляжами и акваториями, проверенными работниками ОСВОДа!  Напоминаем, что согласно решения Миорского районного исполнительного комитета от 22.04.2016 г. № 281 «Об определении мест для купания граждан на водоемах Миорского района» и на основании пункта 2 статьи 40 Водного кодекса Республики Беларусь, для купания граждан отведены места, специально оборудованные пляжами с акваториями, а именно:

-  озеро Миорское (городской парк «Полуостров»);

-  озеро Осиновка;

-  озеро Обстерно (зона отдыха со стороны деревни Перебродье);

- озеро Обстерно (зона отдыха со стороны детского  санатория «Росинка» ОАО «Белагроздравница»);

- озеро Важа (со стороны базы отдыха ОДО «Актам».

 

Пожалуйста, помните: вода ошибок не прощает!

Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте рядом со своими детьми  и берегите их! 

Фото для иллюстрации.

П.Р.Мяделец,

ст. инженер Миорского РОЧС.

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» На "Ельни" появился двухдневный байдарочный маршрут для туристов
» Новый социальный проект МЧС «Гордимся, что научили!»
» Предоставить отчёт в Миорский Белгосстрах
» По нормам эксплуатации газовых приборов обращайтесь в Миорский РГС
» Количество безработных
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Акцыя ў Міёрах "Лічбы здароўя: артэрыяльны ціск"

  • 20 июль 2017, 09:32
  • 16
  • 0

З Міёр да мошчаў Мікалая Цудатворцы ў Маскву

  • 20 июль 2017, 09:26
  • 24
  • 0

Міёрская царква адзначыла сваё прастольнае свята

  • 20 июль 2017, 09:23
  • 24
  • 0

Пётр і Феўроння

  • 20 июль 2017, 09:19
  • 7
  • 0

Вада — добры сябра і крыніца павышанай небяспекі

  • 20 июль 2017, 09:16
  • 19
  • 0

Настаўніца з Дзісенскай школы Жанна ФРАЛОВА

  • 20 июль 2017, 08:00
  • 22
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 385
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 30 924
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 11 813
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 827
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 10 504
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 9 550
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 407
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 722
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 21 июля 2017
Александр, Дмитрий, Николай, Федор

Именины 20 июля 2017
Герман, Лукьян, Павел, Сергей, Евдокия

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет