11 апреля: что означает этот день в истории

11 апреля – Всемирный день анимешника, а еще – Праздник неумелых рук и День трех драконов.

Еще этот четверг назван Всемирным днем борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Этот день в истории

В 1857 году российский император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.

В 1909 году был основан город, через год названный Тель-Авивом.

В 1927 году была принята конституция Беларуси.

В 1945 году состоялось освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд. Его узники подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и сумели выйти на свободу.

В 2018 году произошла катастрофа Ил-76 в Алжире, 257 погибших, одна из крупнейших в истории авиации.