11 апреля: что означает этот день в истории
11 апреля – Всемирный день анимешника, а еще – Праздник неумелых рук и День трех драконов.
Еще этот четверг назван Всемирным днем борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Этот день в истории
В 1857 году российский император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.
В 1909 году был основан город, через год названный Тель-Авивом.
В 1927 году была принята конституция Беларуси.
В 1945 году состоялось освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд. Его узники подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и сумели выйти на свободу.
В 2018 году произошла катастрофа Ил-76 в Алжире, 257 погибших, одна из крупнейших в истории авиации.