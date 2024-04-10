10 апреля: что означает этот день в истории

10 апреля – День гречки и День банана.

Если вы не согласны довольствоваться едой, можете отпраздновать День брата и сестры, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.

Этот день в истории

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут королевы Анны» – первый в мире закон об авторском праве.

В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

В 1814 году в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.

В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

В 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.

В 1872 году подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

В 2019 году миру была представлена первая фотография черной дыры.