Авторизация
 

Тэрміны падключэння апаратаў у Мёрах

 Сроки подключения аппаратов к системе контроля кассового оборудования (СККО), определенные постановлением Совета Министров и Нацбанка от 6 июля 2011 года №924/16 (с изменениями, внесенными постановлением от 31 июля 2017 г. №571/9, максимальные, и больше переноситься не будут.

Постановлением №571/9 сроки перенесены:
- для торговых объектов с торговой площадью 650 кв. метров и более — еще на семь месяцев;
- по ненаступившим этапам подключения — на шесть месяцев.

Соответственно, принимать наличные деньги или банковские платежные карточки, применяя кассовое оборудование с СККО, теперь должны юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако только если они торгуют в объекте площадью от 650 кв. метров и заключили гражданско-правовой договор с РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" на установку, обслуживание, снятие СККО с 1 марта 2018 года.


Еще это необходимо сделать юридическим лицам в городах областного подчинения и в Минске—с 1 февраля 2018. В городах районного подчинения—с 1 июня 2018. С 1 июля следующего года использовать кассовое оборудование должны на всей территории страны.
К индивидуальным предпринимателям другие требования. В этом году с 1 декабря кассовые аппараты СККО должны быть в городах областного подчинения и в Минске. С 1 января 2019 года—в городах районного подчинения. А с 1 февраля—на всей территории Беларуси.
Необходимо подключить кассовое оборудование к СККО в сроки, установленные постановлением №571/9, в соответствии с графиками РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам". Они будут размещены на сайте РУП "ИИЦ" http:/skko.by/ и официальном сайте МНС http:/nalog.gov.by/


Субъект хозяйствования обязан предоставить РУП "ИИЦ" в установленные сроки кассовое оборудование, на которое можно установить СККО. Для этого необходимо заранее доработать его, заключить договор с производителем.
Если в установленные сроки кассовое оборудование не будет подготовлено, его подключат в последнюю очередь. В таком случае необходимо прекратить свою деятельность. Если будут выявлены факты использования кассового оборудования без СККО, наступит административная ответственность. Предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин для юридических лиц, от 2 до 100 для индивидуальных предпринимателей.

За консультацией обращайтесь в инспекцию МНС по Полоцкому району по тел. 8 0214 42 09 41, в отдел по работе с плательщиками по Миорскому району ИМНС по Полоцкому району по тел. 4 10 13. 

Фото для иллюстрации.

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Вниманию субъектов торговли Миорщины!
» Субъектам торговли Миорский райисполком напоминает
» Если на Миорщине дерево нужно спилить, куда обратиться?
» О статистической отчётности
» Скидки на электронное декларирование!
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Устаноўлены пералік адміністрацыйных працэдур

  • 05 октябрь 2017, 08:00
  • 9
  • 0

Крыніца даходу ў Ціхановічаў з вёскі Басянкі

  • 05 октябрь 2017, 08:00
  • 8
  • 0

Свята настаўнікаў прайшло ў Міёрскім РДК

  • 05 октябрь 2017, 08:00
  • 6
  • 0

Акцыя "Прыбяром лес разам" ужо хутка на Міёршчыне

  • 04 октябрь 2017, 14:36
  • 16
  • 0

Пенсіянеры Міёр могуць займацца творчасцю

  • 04 октябрь 2017, 14:15
  • 18
  • 0

Уражанні мінчаніна ад "Жураўлінага свята" ў Міёрах

  • 04 октябрь 2017, 14:10
  • 21
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 685
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 34 257
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 12 435
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 11 593
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 969
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 10 546
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 528
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 881
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 6 октября 2017
Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ираида, Раиса

Именины 5 октября 2017
Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет