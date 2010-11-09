Сроки подключения аппаратов к системе контроля кассового оборудования (СККО), определенные постановлением Совета Министров и Нацбанка от 6 июля 2011 года №924/16 (с изменениями, внесенными постановлением от 31 июля 2017 г. №571/9, максимальные, и больше переноситься не будут.

Постановлением №571/9 сроки перенесены:

- для торговых объектов с торговой площадью 650 кв. метров и более — еще на семь месяцев;

- по ненаступившим этапам подключения — на шесть месяцев.

Соответственно, принимать наличные деньги или банковские платежные карточки, применяя кассовое оборудование с СККО, теперь должны юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако только если они торгуют в объекте площадью от 650 кв. метров и заключили гражданско-правовой договор с РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" на установку, обслуживание, снятие СККО с 1 марта 2018 года.



Еще это необходимо сделать юридическим лицам в городах областного подчинения и в Минске—с 1 февраля 2018. В городах районного подчинения—с 1 июня 2018. С 1 июля следующего года использовать кассовое оборудование должны на всей территории страны.

К индивидуальным предпринимателям другие требования. В этом году с 1 декабря кассовые аппараты СККО должны быть в городах областного подчинения и в Минске. С 1 января 2019 года—в городах районного подчинения. А с 1 февраля—на всей территории Беларуси.

Необходимо подключить кассовое оборудование к СККО в сроки, установленные постановлением №571/9, в соответствии с графиками РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам". Они будут размещены на сайте РУП "ИИЦ" http:/skko.by/ и официальном сайте МНС http:/nalog.gov.by/



Субъект хозяйствования обязан предоставить РУП "ИИЦ" в установленные сроки кассовое оборудование, на которое можно установить СККО. Для этого необходимо заранее доработать его, заключить договор с производителем.

Если в установленные сроки кассовое оборудование не будет подготовлено, его подключат в последнюю очередь. В таком случае необходимо прекратить свою деятельность. Если будут выявлены факты использования кассового оборудования без СККО, наступит административная ответственность. Предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин для юридических лиц, от 2 до 100 для индивидуальных предпринимателей.

За консультацией обращайтесь в инспекцию МНС по Полоцкому району по тел. 8 0214 42 09 41, в отдел по работе с плательщиками по Миорскому району ИМНС по Полоцкому району по тел. 4 10 13.

Фото для иллюстрации.