Авторизация
 

Выстава ў Міёрскай дзіцячай бібліятэцы

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.

В Миорской детской библиотеке работает выставка "Войны не знаю, но помню о ней". Еще весь сентябрь здесь можно смотреть и даже щупать музейные экспонаты тех времен — каски, баклаги, кружку, документы участников боевых действий, партийные билеты, немецкие накладные, открытки, плакаты и прочее. Для любителей книг есть тематическая литература. 

Выставка совместная с Миорским историко-этнографическим музеем. Такое сотрудничество — дебютное. И, как показала практика, удачное. Каждый день приходят дети, заинтересованно щупают каски и листают книги. По словам заведующей детской библиотекой Валентины Лакотко, важно приобщать подрастающее поколение к чтению именно таким наглядным образом.


Еще экспозиция наверняка придется по душе любителям необычных фактов о Великой Отечественной войне и об ее участниках. Причем, информацию не придется долго искать на страницах "умных" книг. Она собрана библиотечными и музейными работниками и сейчас в виде кратких историй с иллюстрациями — на стендах. Отсюда узнал, например, что благодаря четвероногому разведчику Джеку советские бойцы взяли в плен около 29 вражеских "языков". Однажды этот пес проник в неприступную и хорошо охраняемую крепость Глогау и захватил немецкого офицера. 

Недавно на площади Памяти павших борцов в райцентре впервые прошла выставка "Уличный хит-парад лучшей книги детства". Два дня здесь библиотекари Анастасия ДРАБО и Татьяна ВИШНЕВСКАЯ представляли литературу для малышей и школьников. Шумели детские игры. Юным участникам дарили конфеты и воздушные шары. Стоял даже "книжный" диван. Работники библиотеки читали мальчишкам и девчонкам сказки, пока те сидели и слушали. 

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» В Миорах выставка-инсталляция "Огненным годам посвящается"
» В Международный день дарения книг в Миорской библиотеке
» В Миорской детской библиотеке состоялась встреча школьников
» Выставка-ярмарка на Миорской почте
» "Память пылающих лет"
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Дэпутат Дварнасельскай акругі

  • 06 сентябрь 2017, 08:00
  • 0
  • 0

Выстава ў Міёрскай дзіцячай бібліятэцы

  • 05 сентябрь 2017, 15:01
  • 25
  • 0

Пераможцы "Уладара сяла" са Старога Пагоста

  • 05 сентябрь 2017, 14:48
  • 55
  • 0

Малады касец з ВУПКУ "Міёрскі"

  • 05 сентябрь 2017, 14:38
  • 95
  • 0

Прадстаўнікі Міёршчыны на Дні пісьменнасці

  • 05 сентябрь 2017, 14:19
  • 55
  • 0

Дзень беларускай пісьменнасці прайшоў у Полацку

  • 05 сентябрь 2017, 14:02
  • 25
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 551
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 33 019
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 12 226
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 11 130
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 896
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 10 139
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 478
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 837
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 7 сентября 2017
Владимир, Иван, Моисей

Именины 6 сентября 2017
Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет