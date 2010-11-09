Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото автора.

В Миорской детской библиотеке работает выставка "Войны не знаю, но помню о ней". Еще весь сентябрь здесь можно смотреть и даже щупать музейные экспонаты тех времен — каски, баклаги, кружку, документы участников боевых действий, партийные билеты, немецкие накладные, открытки, плакаты и прочее. Для любителей книг есть тематическая литература.

Выставка совместная с Миорским историко-этнографическим музеем. Такое сотрудничество — дебютное. И, как показала практика, удачное. Каждый день приходят дети, заинтересованно щупают каски и листают книги. По словам заведующей детской библиотекой Валентины Лакотко, важно приобщать подрастающее поколение к чтению именно таким наглядным образом.



Еще экспозиция наверняка придется по душе любителям необычных фактов о Великой Отечественной войне и об ее участниках. Причем, информацию не придется долго искать на страницах "умных" книг. Она собрана библиотечными и музейными работниками и сейчас в виде кратких историй с иллюстрациями — на стендах. Отсюда узнал, например, что благодаря четвероногому разведчику Джеку советские бойцы взяли в плен около 29 вражеских "языков". Однажды этот пес проник в неприступную и хорошо охраняемую крепость Глогау и захватил немецкого офицера.

Недавно на площади Памяти павших борцов в райцентре впервые прошла выставка "Уличный хит-парад лучшей книги детства". Два дня здесь библиотекари Анастасия ДРАБО и Татьяна ВИШНЕВСКАЯ представляли литературу для малышей и школьников. Шумели детские игры. Юным участникам дарили конфеты и воздушные шары. Стоял даже "книжный" диван. Работники библиотеки читали мальчишкам и девчонкам сказки, пока те сидели и слушали.