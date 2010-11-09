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У Дзісне да Дня Незалежнасці стартаваў аўтапрабег

 Игорь МАТЕЛЕНОК

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В Дисне в программе митинга ко Дню Независимости стартовал автопробег. Маршрут техники, среди которой была даже боевая, пролегал через воинскую часть в Фариново, братскую могилу в Ветрино и дот времен Великой Отечественной войны близ этого населенного пункта. Участники пробега почтили память павших освободителей, в гостях у пограничников насытились солдатской кашей…

Митинг в Дисне собрал порядка сотни местных жителей. Здесь у братской могилы освободителей города звучали имена тех, кто отдал жизнь за родину. Председатель райисполкома Игорь КУЗНЕЦОВ отметил, что помнить о подвиге дедов—наша обязанность и дань уважения. Военный комиссар Миорского района Сергей ЖАБЁНОК обратился к истории: "Самое непосредственное участие в освобождении Дисны принимала 159-ая танковая Полоцкая ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада, а также воины 302 стрелкового полка 29 стрелковой дивизии и 510 стрелкового полка 154 стрелковой дивизии. Враг упорно сопротивлялся, о чем свидетельствуют донесения о боевых потерях и уточненные списки погибших воинов. Но наши бойцы не отступали и сражались героически. Так, например, на восточной окраине города при обороне моста артиллерийским огнем противника был сожжен танк младшего лейтенанта Смирнова. Экипаж сгорел заживо…"


 В автопробеге участвовали заместитель председателя райисполкома Татьяна СТАЛЬМАЧЁНОК, председатель районного Совета депутатов Мария БАНИФАТОВА, председатель Дисненского городского исполнительного комитета Александр КАЧАН. Среди почетных гостей — начальник Полоцкого пограничного отряда Владислав БРУЕВ, начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир ШАЛУХИН, заместитель главного врача Новополоцкой центральной городской больницы Александр СТОМА и глава администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской области Петр ЛЕВИН.

***

Па слаўнай добрай традыцыі да Свята Незалежнасці ў Дзісне аўтапрабег па мясцінах баявой славы кожны раз пралягае па новым маршруце. У 2014 годзе—па дарогах вайны Міёрскага, Верхнядзвінскага і Расонскага раёнаў. Летась па Міёрскай, Полацкай і Ушацкай зямлі. Падобная шырокамаштабная акцыя "Дарогамі вайны, дарогамі перамогі" праходзіць восьмы раз, яе арганізатар, спонсар, нястомны шукальнік і генератар ідэй—дырэктар аўтасэрвіса "Дзвіна", дзісенец Эдуард Цярэшка. 

Такая задума прыйшла гадоў 25-30 таму. Не спыніўся перад цяжкасцямі і энергічна рэалізоўваў. Напачатку аўтапрабег пралягаў толькі мясцовымі дарогамі. Цяпер жа па благаслаўленні мясцовага святара вялікая калона ваеннай тэхнікі ў суправаджэнні экіпажаў ДАІ і Дэпартамента аховы г. Наваполацка смела рушыць па новых сцяжынах. Як заўсёды, папярэднічае падарожжу мітынг у самым маленькім горадзе Беларусі—Дзісне. Сёлета ў парку адбылася яшчэ адна знамянальная падзея—урачыстае адкрыццё баявой дэсантнай машыны, якую Эдуард Цярэшка паставіў як памяць для ўдзельнікаў і сведкаў усіх войнаў.


 Затым удзельнікі мітынгу адправіліся на Дзісенскі рубеж, дзе Эдуард Казіміравіч устанавіў танк Т-80. Пра кровапралітныя падзеі на гэтым месцы ў часы вайны нагадвае інфармацыйная шыльда. Дзейства на Дзісенскім рубяжы з нагоды Дня Незалежнасці і адкрыцця баявой машыны правялі ўрачы Наваполацкай бальніцы, белыя халаты яны памянялі на гімнасцёркі.


Аўтапрабег урачыста рушыў па баявых сцежках. За грамадскую дзейнасць земляку Эдуарду Цярэшку на мітынгу ў Ветрыне ўручаны Георгіеўскі крыж ад Міністэрства Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Алена БАСІКІРСКАЯ. 

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