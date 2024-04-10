Президент летит с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах,вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.
Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.
Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию
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