С одной и той же просьбой по уборке снега обращались из разных уголков Миорщины

Расчистка дорог от снега стала самой популярной темой на Дне информирования, который недавно прошел в Повятском сельсовете. Несколько суток не смолкал телефон и в ДРСУ-203. Обращались с одной и той же просьбой из разных уголков Миорщины.

Свою работу дорожные службы всегда планируют, исходя из прогноза погоды. И в этот раз, по словам начальника ДРСУ-203 Руслана Смирнова, были готовы к обильным снегопадам. Однако не учли другого – усиления ветра, и, как следствие – сильных перемётов. А это одно из самых опасных явлений на заснеженной трассе.

– Работали в круглосуточном режиме. Техника находилась на маршруте постоянно, а водители подменяли друг друга. Только расчистили пути после обильного снегопада, как подул порывистый ветер. С образовавшимися перемётами нам было справиться не под силу. Приходилось вешать лопаты даже на погрузчики, – вспоминает собеседник. – Одновременно работало до двенадцати единиц техники. Ремонтировали их прямо на дороге.

В первую очередь чистили опорную сеть, а это порядка 200 километров дорог. Освобождали от снега важнейшие транспортные артерии: где курсирует школьный автобус, ждут автомагазин сельчане и т. д. Доехали и до хуторов, но позднее.

В числе самых проблемных маршрутов дорога между Старым и Новым Погостом, Канахи – Свердлы, деревни Белорусская, Пестуны. В Миорах доставлял хлопот дорожникам так называемый «южный обход» – кольцевая дорога, что ведет от улицы Полоцкой до Шарковщинской трассы. Ее чистили сутками напролет. Людей и технику предоставляли ОАО «Подъельцы», на чьей территории она находится. Таким образом работали в две смены.

Тем не менее и это не всегда приносило плоды. Руслан Смирнов отмечает, что однажды пришлось помогать разъехаться двум фурам. И местное население не всегда с пониманием относилось к специфике работы дорожников. В одном из мессенджеров появилось видео, где машину тянет на тросе погрузчик, а ее водитель высказывает свое недовольство.

На периферии на помощь приходили люди и техника из сельхозпредприятий. ПУПКС «Миорский» и СУП «Черессы» не ждали помощи извне, а сами прочищали пути, где это было возможно и наиболее необходимо.

– Был задействован в полную силу весь человеческий и технический ресурс, которым располагаем, – анализирует Руслан Владимирович. – Пусть люди не обижаются: не сразу, но доехали мы до каждого. Спасибо коллективу и нашим помощникам, а также тем, кто отнесся с пониманием.

Как только снегопады закончились, дорожные службы взялись за уширение проезжей части, ведь на некоторых маршрутах путь был проложен лишь в одну сторону. На субботу, 27 января, ожидался оранжевый уровень опасности по гололедице. Как готовились к этому?

– Накануне отсыпали опорную сеть пескосолевой смесью – провели профилактическую обработку. Безопасность превыше всего, – подчеркивает Руслан Смирнов. – Как только установится легкий мороз и будет подсыхать дорожное покрытие – приступим к ремонту, чтобы устранить критическую ямочность, которую принесла нам эта зима.

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Кроме расчистки снега жители Повятского сельсовета поднимали и другие важные вопросы, причем с оглядкой на будущее. Например, просили проредить кусты и подсыпать дорогу к кладбищу в деревне Облятово. Не первый год вызывает нарекания качество мобильной связи. Все проблемы взяты на контроль. Решение одних пока сдерживают погодные условия, другие требуют тщательной проработки.

Елена Воронина.

Фото из архива редакции.