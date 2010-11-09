С начала месяца в райотделе внутренних дел протоколов за нарушение правил содержания домашних животных не составляли. Никто не сообщал о нападениях собак. Однако питомцы продолжают бегать по улицам, прыгают под колеса автомобилей и грызутся в подворотнях. Некоторые из них — в ошейниках.

Говорить, что ситуация катастрофическая, не буду. Бродячих животных в райцентре, по сравнению с зимой, заметно поубавилось. Может, к хозяевам совесть вернулась. Но речь не об этом.



Количество бездомных собак в городе—довольно точный индикатор степени людской черствости и чудовищного эгоизма. Именно собака издавна считалась другом человека, преданнее которого нет. И продолжает им быть, а мы не ценим. Выставляем тех, кого приручили, за порог, морим голодом. Так с друзьями не поступают.



Люблю передачу "Планета собак". Ведет ее кинолог Григорий Манев. В конце каждого выпуска итожит: "Собаки — это правдивые зеркала, в которых отражаются наши поступки, достоинства и недостатки". Сколько же смысла в сказанном! Действительно, посмотрите только, как схоже поведение собак и их хозяев. Это даже удобно. Человека лично не знаешь, а уже понятно, стоит ли с ним иметь дело. Что уж говорить о том, кто Бобика выбросил или не интересуется, где его носит...

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Владельцы собак обязаны правильно их содержать, чтобы это было безопасно для остальных. А значит, выгуливать на коротком поводке и в наморднике. Под исключением щенки в возрасте до трех месяцев и декоративные собаки ростом до 25 сантиметров в холке. Нельзя приходить с четвероногими товарищами в магазины, кафе и столовые, школы, детские сады, парки, скверы, на стадионы, рынки, животноводческие фермы…

Если питомец вдруг пропал, нужно в течение трех дней известить об этом организации по регистрации животных и ветеринарное учреждение. Безнадзорные собаки в населенных пунктах даже в ошейнике и наморднике с жетоном подлежат отлову.



Статья 15.47 Кодекса об административных правонарушениях гласит: "нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин". Если собака еще кого-то при этом укусила или порвала прохожему сумку, то владельца оштрафуют на сумму от 10 до 30 базовых величин или арестуют.