Хроника происшествий по Миорскому району

gazeta 10-04-2024, 11:17 1 684 Здарэнні    Друкаваць

 По материалам Миорского районного отдела Следственного комитета

Сомнительный заработок

59-летней пенсионерке из Перебродского сельсовета через социальную сеть предложили заработать на бирже. Согласилась. На протяжении месяца ей несколько раз сообщали о доходах, а затем попросили внести определенную сумму, чтобы впоследствии забрать свои деньги. Заработок измерялся тысячами долларов. В итоге сельчанка осталась и без дохода, и без взятых в кредит 2 080 рублей. 23 марта возбуждено уголовное дело.

«Банкет» за чужой счет

45-летний животновод одного из сельхозпредприятий района и его неработающий товарищ решили выпить. С финансами не очень, но тут один из них вспомнил о банковской карточке общего знакомого, которую тот оставил у них после совместного распития спиртного. Повезло – на карте были деньги, а рассчитаться в магазине до определенной суммы можно без пин-кода. Заглянули в несколько торговых точек, а в итоге потратили почти 300 рублей. 29 марта возбуждено уголовное дело.

Подготовила Катерина РЫНКЕВИЧ.

 

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