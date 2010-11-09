Кирилл Андреевич Кремис, 10.08.2006 года рождения, уроженец г. Глубокое. Сумма сбора — 1700 евро, на ежегодное техническое обслуживание аппарата ИВЛ (искуственной вентиляции лёгких).

Диагноз: Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, вялая тетраплегия, нарушение дыхания по спинальному типу, бульбарный синдром, резко выраженный, канюленоситель.

Кирилл — инвалид детства и единственный ребёнок с таким диагнозом в Витебской области. Заболевание очень редкое и неизлечимое. Во всем мире ученые не придумали лекарство против этого недуга. И главная задача родителей и общества — обеспечить достойные условия жизни для таких больных.



Кирилл Кремис родился 10 августа 2006 года. На вид нормальным, здоровым ребенком. К трем месяцам родители стали замечать, что малыш не становится на ноги. Врачи, сделав тщательное обследование, поставили диагноз—спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. В восемь месяцев ребенок стал задыхаться. Ему поставили трахеостамическую трубку, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Год малыш лежал в Витебской реанимации, потом забрали в реанимационное отделение Глубокской ЦРБ. Пять лет Кирилл "жил" там. А в сентябре 2013 года появилась возможность ухаживать за ним в домашней обстановке. Для этого понадобился портативный аппарат ИВЛ, средства на который собрали глубочане и другие неравнодушные жители нашей страны. Людская доброта и отзывчивость дали возможность ребенку вернуться в семью.



Несмотря на специализированный уход, родители не побоялись трудностей. Но возможность находиться в кругу семьи обходится материально очень дорого. Ежедневно требуются расходные материалы для обслуживания аппарата, только на сбалансированное энтеральное питание затрачивается около 300 бел.руб. ежемесячно. Ежегодно аппарат ИВЛ проходит техническое обслуживание, проводится замена элемента питания. Очередной срок окончания ТО наступает в мае 2017 года, и на его оплату требуется 1700 евро.



На данный момент Алеся Васильевна, мать Кирилла, воспитывает ребенка одна. Мальчику требуется постоянный уход, только когда на каникулы и выходные приезжает старшая дочь-студентка, мать имеет возможность покинуть пределы квартиры. Из доходов семьи—ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида, которое составляет менее 400 бел.руб. Мы просим всех неравнодушных дать возможность Кириллу и дальше находиться в стенах родного дома, рядом с мамой.



Благотворительный счет открыт в ЦБУ №208 филиал № 216 ОАО АСБ "Беларусбанк" на имя Кремис Алеси Васильевны №000009 (в белорусских рублях) №000023 (в долларах) №000005 (в евро). Можно просто пополнить баланс мобильного телефона МТС +375 33 3512719, деньги с которого потом будут переведены на благотворительный счет.

Контактный телефон мамы Кирюши: +375 29 5138815 (Алеся Васильевна Кремис).



Юлия МИЦКЕВИЧ,

координатор поисково-спасательного

отряда "Ангел".