Игорь МАТЕЛЕНОК

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В начале прошлой недели на стройплощадке центральной районной больницы побывал заместитель председателя облисполкома Владимир БЕЛОУС. С участниками стройки осмотрел корпуса и провел планерку.

Лечебный корпус готов на 70 процентов. Здесь специалисты занимаются отделкой, монтируют вентиляцию, трубы водопровода, отопления и канализации, заливают полы. К холодам "включат" тепло и будут заканчивать отделку.



Идет усиление конструкций хозяйственного корпуса. В пищеблоке штукатурят стены и утепляют фасад. В остальных зданиях фронт работ ещё внушительнее. По словам Владимира Николаевича, нелогично браться за все сразу.



— Я сторонник того, чтобы сначала лечебный корпус сделать и уже начать использовать, — обратил внимание заместитель главы облисполкома. — Для себя лично не допускаю мысли, что у нас что-то не получится.

К концу года в лечебном корпусе начнут устанавливать оборудование. Какую-то его часть перевезут из поликлиники. Остальное — закупят. В стенах больницы может появиться первый в районе томограф.



Еще строители пришли к выводу, что водопровод нужно укладывать по-новому. Трубы, вкопанные в 90-х, пришли в негодность. Почти точно решили, чем огородят территорию учреждения — евросеткой. Много вопросов накопилось по поводу котельной. Чем топиться и греть воду в межсезонье? Где лучше поставить котлы? Не исключено, что райбольницу запитает электрокотельная.



Как завершить стройку и не выйти за рамки бюджета? Какие инженерные решения удешевят объект, но не сделают его менее качественным? На эти вопросы еще предстоит ответить в процессе. Владимир Белоус будет приезжать на стройплощадку чаще.