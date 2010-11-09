В Повятском фельдшерско-акушерском пункте жизнь "бурлит" и зимой, и летом, и весной. Люди приходят, кто подлечиться, а кто просто поговорить. Здесь все друг друга знают. Хранит этот очаг здоровья и добрососедского общения заведующая Мария КРУПКО.

ДЕНЬ Марии Иосифовны начинается в фельдшерско-акушерском пункте. Здесь до десяти утра принимает сельских жителей, а потом спешит по вызовам. На заведующей еще и патронаж. Пока она в разъездах, за хозяйку в здании остается санитарка Лилия Слуцкая. На обслуживании Повятского ФАПа около полтысячи человек из 15 населенных пунктов. Фактически, в любую минуту могут позвать на помощь даже в самый отдаленный. Поэтому постоянно нужно быть начеку.



А дома у Марии Крупко огород и живность. Благо, что всячески поддерживают супруг Павел Эдмундович и двое взрослых сыновей. Фактически, на них все хозяйство. В одном агрогородке живет мама Людмила Гиржда. Всю жизнь трудилась в родном селе.

КАК при таком ритме работы оставаться человеком исключительно позитивным? Собеседница посоветовала относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. И чаще улыбаться. Наверное, поэтому Мария Крупко ладит со всеми своими пациентами. О ней отзываются хорошо все, у кого ни спрашивал.



В преддверии женского праздника Мария Крупко через газету поздравляет коллег, администрацию центральной районной больницы, родных, друзей и знакомых. Желает всем здоровья, благополучия в семьях и хорошего настроения каждый день.