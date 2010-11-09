Ежегодно в Милашовской детский сад-базовой школе организуется оздоровительный лагерь "Солнышко". Его с удовольствием посещают учащиеся.

1 июня началась очередная смена: звено "Пчёлки" собралось для отдыха, общения и оздоровления в стенах родного здания. Началось путешествие. Каждый день воспитатели проводили интересные игры, викторины, путешествия, заочные экскурсии, соревнования, рассказывали много интересного, познавательного и полезного.



Лагерь посетили работники МЧС, организовали интересное мероприятие, после которого каждый из нас получил в подарок книги-памятки. В гости к "Солнышку" часто приходила фельдшер Идолтовского ФАПа Юлия Добижа. Она следила за здоровьем детей, рассказывала много полезной информации. Одним из маршрутов нашей экскурсии явились памятные места: костёл Божьей Матери Шкаплерной, где беседовали с ксендзом Вячеславом Пялинком, и часовня на озёрном полуострове…



Девчонки и мальчишки разучивали танцы с Эдитой Филипповой из местного СДК. Кстати, она и на протяжении учебного года проводит репетиции с ребятами, они выступают на сцене в праздники.



В нашем лагере не было скучно, ведь настроение поднимала и природная красота возле любимой школы, и свежий воздух! Смена подарила много интересных встреч, событий, дел!



Анастасия МАРТИЛЕНОК, учащаяся 5 класса

Милашовской БШ.