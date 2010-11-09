Благоустройство родного края и наведение порядка — это не только освобождение территорий от мусора и захламленности. Прежде всего, это ответственность каждого за рациональное и эффективное использование земли.

В прошлом году по итогам 58 проверок соблюдения землепользователями требований законодательства, выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений. Оформлено 43 материала об административных правонарушениях. Наложено на 451,5 рублей штрафов. За текущий период 2017 года проведено 12 проверок. Общая сумма штрафов составила 1150 рублей.

В числе наиболее частых нарушений: неиспользование земельного участка, самовольное его занятие, невыполнение требований по охране земель.

Неиспользование земельного участка

Согласно части пятой пункта 7 Указа Президента от 27 декабря 2007 г. № 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков" (далее—Указ № 667) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение шести месяцев, а гражданин в течение года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации и возникновения права на участок обязаны в соответствии с целью и условиями предоставления начать его осваивание.

Справочно:

Признаки, характеризующие правонарушение:

- если земельный участок предоставлен для строительства и обслуживания этого объекта недвижимого имущества, а на нём отсутствуют какие-либо постройки и временные сооружения, не заложен фундамент, участок не огражден;

- если землю заполонила древесно-кустарниковая и сорная растительность, отсутствуют видимые признаки сельскохозяйственной деятельности.

Нарушение порядка использования земли и требований по ее охране

В числе обязанностей землепользователей—осуществление мероприятий по охране земель, предусмотренных частью первой статьи 89 Кодекса о земле. Согласно ей землепользователи должны:

- благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;

- сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;

- защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий;

- предотвращать зарастание древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками;

- сохранять торфяно-болотные почвы при использовании сельскохозяйственных земель, предотвращать процессы минерализации торфяников;

- проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их исходное состояние;

- восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли;

- снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством.



Не по целевому назначению

Например, если земельный участок предоставлен для строительства и обслуживания дома, то на нём разрешено возводить именно жильё и вспомогательные помещения, а не, скажем, станцию технического обслуживания автомобилей.

При нарушении правила земельный участок подлежит изъятию (абзац третий части второй статьи 60, часть первая статьи 62, абзац пятый статьи 63, часть первая статьи 64 Кодекса Республики Беларусь о земле).

При этом законодательством не предусмотрен возврат внесенных платежей за землю.



Самовольное занятие участка

За исключением ряда случаев использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него, является самовольным занятием (статья 72 Кодекса о земле).

Справочно:

В соответствии со статьей 21 Кодекса о земле к таким документам относятся свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации.

При этом ранее выданные в соответствии с законодательством об охране и использовании земель документы, удостоверяющие права на земельные участки, также действительны и имеют одинаковую юридическую силу со свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

Самовольно занятый участок возвращается по его принадлежности без возмещения лицу, его занявшему, затрат за время незаконного использования. Приведение участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние, а также снос возведенных на нем строений производятся за счет лица, самовольно занявшего его.

Справочно:

Самовольное занятие—огораживание земельного участка, иные меры для воспрепятствования доступа других лиц, возведение на нем различных сооружений, обработка и производство посадок, посевов сельскохозяйственных и иных культур, то есть такая деятельность, которая свидетельствует о том, что участок принадлежит конкретному лицу при отсутствии у него права на эту землю.

За нарушения земельного законодательства в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность:

по статье 15.10. Нарушение порядка использования земли и требований по ее охране:

часть 1: неиспользование земельного участка в течение срока, установленного законодательными актами, влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя—до 25, на юридическое лицо—до 100 базовых величин,

часть 2: нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель, либо нарушение порядка консервации деградированных сельскохозяйственных земель, либо невыполнение обязательных мероприятий по защите земельного участка от водной, ветровой эрозии или других процессов разрушения, либо невыполнение иных требований по охране земель влекут наложение штрафа на физическое лицо в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя—до 100, на юридическое лицо—до 300 базовых величин,

часть 3: нецелевое использование предоставленного земельного участка влечет наложение штрафа на физическое лицо от 2 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя—от 5 до 25, на юридическое лицо—от 20 до 100 базовых величин;

по статье 23.41. Самовольное занятие земельного участка:

влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя—от 20 до 100, на юридическое лицо — от 50 до 300 базовых величин.

Благоустройство и наведение порядка на земле — это не разовая акция, а повседневная систематическая работа, кропотливый и трудоемкий процесс. Принимая активное участие в нем, мы делаем нашу жизнь комфортнее и уютнее. Будем хозяевами на родной земле!



Елена ШЕВЧЁНОК,

начальник землеустроительной

службы райисполкома.