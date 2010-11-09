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Аб стаўках на выкарыстаны даход

О ставках на вмененный доход Напоминаем, что организации, осуществляющие деятельность по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и (или) их компонентов, численность работников которых не превышает 15 человек, должны уплачивать единый налог на вмененный доход. В качестве налоговой базы признается сумма вмененного дохода, который определяется как произведение базовой доходности на одного работника в месяц (далее—базовая доходность) и средней численности работников за отчетный месяц. 

 

В 2017 году размер базовой доходности в Витебской области составляет 3 839,7 рублей. При этом, областным Советом депутатов этот размер увеличен либо уменьшен в зависимости от региона. Так, для организаций, осуществляющих деятельность в г. Витебске,—увеличен на 440 рублей, в городах Новополоцк, Орша, Полоцк—увеличен на 240 рублей; в городах районного подчинения—уменьшен на 840 рублей; на иных территориях—уменьшен на 1000 рублей.


Таким образом, в бегущем году плательщики единого налога на вмененный доход должны исчислять его из базовой доходности: для г. Витебска—4 279,7 рублей; городов Новополоцка, Орша, Полоцк—4 079,7 рублей; районного подчинения (в том числе г. Миоры)—2 999,7 рублей; иных территорий (в т.ч. Миорский район)—2 839,7 рублей.

 

Фото для иллюстрации.
О. ФАДЕЕВА,

заместитель начальника

инспекции МНС по Полоцкому району.

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