Всякий раз полезно зайти в миорский магазин "СОТОВИК". Здесь находится дилерский пункт мобильного оператора МТС. Консультанты-продавцы Дмитрий МОСКАЛЕНКО и Марина ЮШКЕВИЧ подберут тарифный план, который подходит именно тебе, помогут подключиться. В продаже на любой вкус сотовые телефоны, планшеты, зарядные устройства, наушники и другие аксессуары. Хочешь заказать компьютер или комплектующие к нему — пожалуйста. Привезут за считанные дни.

СЕРВИС впечатляет и радует нововведениями. Например, с июля в дилерском пункте абоненты МТС могут пополнить баланс. Еще здесь среди покупателей смартфонов набирают популярность консультации по вопросам создания аккаунтов, установки необходимых приложений для пользования мессенджерами и приложениями соцсетей.



С недавнего времени в магазине появилась возможность заказывать товары из онлайн-гипермаркета "21 vek.by". Те, кто сделает это в магазине "СОТОВИК", получат скидку на доставку до ста процентов.



— По-прежнему активно жители Миорщины обращаются для подключения к сети, добавления услуг, смены тарифного плана, — рассказывает консультант-продавец Дмитрий Москаленко. — Небывалый интерес — к линейке тарифных планов 4G и тарифному плану Безлимитище. Последний особенно популярен среди молодежи, потому что там безлимитный интернет.



ЗА день в магазин "СОТОВИК" по разным вопросам заходят, в среднем, полсотни человек. Самый оживленный клиентопоток — в субботу и воскресенье.



Среди тех, кто обращается, немало людей старшего поколения. Они не успевают угнаться за стремительным развитием технологий, чаще нуждаются в поддержке консультантов и, кстати, самые контактные и добродушные. В дилерском пункте между делом не прочь завести сердечный разговор о житье-бытье. Как ни крути, а все в Миорах может и дальние, но родственники.



P.S. В магазине приятно задержаться. Особенно в такую непогодь. Тепло и уютно, как дома. Радует глаз обновленный интерьер, в котором магазин "СОТОВИК" работает с сентября.

КСТАТИ:

Магазин "СОТОВИК" предоставляет рассрочки и кредиты на покупку всех устройств, включая телефоны и планшеты. Партнеры — Белагропромбанк и Беларусбанк.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.