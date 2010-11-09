Наши земляки не только частые участники, но и победители игры "Удача в придачу!" Так Алина Евдокимович и Людмила Хован выиграли два билета на концерты Валерия Меладзе. А счастливой обладательницой денежного приза 1000 рублей в 42 туре стала Елена Осипенко. Всего же за 42 тура игры «Удача в придачу!» витебской области было разыграно 47 363 призов на общую сумму более 1 945 450 рублей!

Тур за туром игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" дарит белорусам призы на любой вкус и встречи со звездами. Обычные покупки позволяют выиграть крупные денежные суммы, автомобили и даже квартиру в Минске! Главные победители 42-го тура игры оценили свои подарки по достоинству. Они получили ключи от столичных апартаментов и трех новеньких внедорожников! Хозяином квартиры в Минске стал водитель Сергей Шабан из Жодино Минской области. Счастливые владельцы трех стильных внедорожников марки Renault Duster—молодая мама Ольга Жуковская из Гродно, пенсионерка Любовь Вашетькова из Витебска и медработник Екатерина Слабодчикова из Минска. Торжественное вручение суперпризов состоялось 25 сентября!



В Минске наградили счастливчиков, которые выиграли по тысяче белорусских рублей. Их пригласили во Дворец Республики. В придачу к призам "Евроопт" подарил удачливым покупателям замечательное торжество и концерт известной белорусской группы "Тяни-Толкай"!

На главной площадке республики собрались покупатели магазинов "Евроопт", а также интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" из самых разных уголков Беларуси. Не сомневаемся, счастливчики замечательно провели время, увидели популярных артистов и насладились своим успехом в компании родных и близких. Кстати, благодаря выигрышу многие впервые побывали в здании, где проходят важнейшие мероприятия нашей страны.



Во время церемонии награждения ведущий игры "Удача в придачу!" Артемис Ахпаш по очереди приглашал на сцену представителей регионов. Генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков лично вручил каждому сертификат на денежный приз и поздравил с удачей. Кругленькую сумму ждали совсем недолго. Приз получили сразу же после праздничного концерта—прямо во Дворце Республики!

Самыми удачливыми покупателями оказались минчане—им достались 103 кругленькие суммы из двухсот. Представители Минской области выиграли 29 сумм, как и жители Гомельщины. Витебской области достались 19 денежных призов, а Гродненской и Могилевской—семь. Покупатели Брестского региона выиграли шесть призов. Вот такая география удачи!



Денежные призы от "Евроопт" разлетелись по всем регионам страны. После церемонии награждения публику ожидали зажигательные композиции от музыкального коллектива "Оркестр Фишера" и фуршет. Каждый желающий испробовал на себе фризлайтинг—фото на фоне световых фигур в специальной фотобудке.



Долгожданным подарком стал концерт "Тяни-Толкай". Эта группа—одна из самых гастролирующих в стране. Артисты уже приносили удачу участникам игры во время розыгрыша.

Звездные персоны, множество развлечений, вкусные деликатесы... И внушительная сумма на руках! Что еще нужно для отличного настроения?



Торжество во Дворце Республики стало не единственным праздником, который подарила белорусам торговая сеть. "Евроопт" позаботился и о самых маленьких жителях страны. В минувшую субботу одновременно во всех областных городах прошел День рождения Бонстиков. Не обошлось без ярких фото, веселых развлечений и фирменного танца космических друзей! Получить миниатюрные копии забавных пришельцев можно за каждые 15 рублей в чеке в магазинах "Евроопт" или интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Одновременно с визитом жителей планеты Бонитрон-24 объявлен сезон свежести. Во всех магазинах "Евроопт" расширен ассортимент свежих овощей и фруктов, в том числе экзотических.



Фортуна не знает передышки! В 43-м туре игры "Удача в придачу!" будут разыграны четыре стильных автомобиля Renault Kaptur. И, конечно же, 23-я квартира от "Евроопт" в респектабельном районе Минска—около "Минск-Арены", рядом с проспектом Победителей и водохранилищем "Дрозды".



Стать участником игры от "Евроопт" очень просто—достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by на странице "Удача в придачу!". Покупайте в магазинах "Евроопт", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи" и используя дисконтную карту "Е-плюс". И помните: чем больше игровых кодов—тем выше шансы на успех!

Более того, сделав одну покупку, можно стать победителем дважды! За каждые 10 рублей покупателю не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе скретч-карту моментальной игры "Удача в придачу-2!" Просто сотрите защитный слой в специальном поле—и под ним может оказаться любой из более 320 тысяч призов. В том числе и большие деньги—100, 500 или даже 1000 рублей! Призы будут разыгрываться до 20 октября включительно. Спешите выиграть кругленькую сумму—прямо в магазине!



С "Евроопт" мечты действительно сбываются! В этом убедились уже сотни тысяч белорусов. Победители 42-го тура игры "Удача в придачу!" в их числе. Ваша жизнь тоже может измениться к лучшему в любой день… Главное, не забудьте захватить "товар удачи"!

Миорчанке Елене ОСИПЕНКО повезло не на шутку. Не ожидала, что в очередном туре "Удачи в придачу!" выиграет 1000 рублей. Смс-оповещение пришло в субботу, 23 сентября. В воскресенье позвонили сотрудники "Евроопта" и подтвердили приятную удачу. Елена Генриковна отправилась в Минск во Дворец Республики получать свой выигрыш.

—Вообще, я не люблю лотереи. Никогда не покупаю билеты "Супер" или "Ваше лото". Вижу по коллегам, что они там не выигрывают, только деньги бесполезно тратят. В "Евроопте" совсем другое дело. Туда приходишь за товаром и получаешь бесплатный бонус,—замечает обладательница тысячи.

—Но ведь и здесь нужно купить товар удачи.

—Да, но шоколадку-то я съем.

Елена Генриковна в этом туре имела шесть кодов. Раньше бывало и больше. Например, у нынешней обладательницы автомобиля за две недели их собралось аж 80!



Миорчанка очень польщена шикарным торжеством в Минске. В зале разместились 200 победителей. После торжественного вручения состоялся концерт группы "Тяни-толкай".



Кстати, выиграла свою заветную тысячу Елена Генриковна, как принято говорить, волею судьбы. Хотела пойти в "Евроопт" в пятницу вечером, но на карточку зарплата пришла слишком поздно. Поэтому отправилась за покупками на следующий день. Зашла в личный кабинет на сайте торговой компании, обратила внимание на свой непримечательный код, ведь состоял он из множества нолей. "С такими цифрами я точно ничего не выиграю",—разочаровалась покупательница. Но случилось иначе.



Как потратит миорчанка счастливые деньги? Особенных планов нет. На покупки для сына-студента. Вадим учится в Полоцком университете и тоже очень рад нестандартному пополнению бюджета. Елену Генриковну поздравляют коллеги. Сейчас они тоже поспешат в "Евроопт", ведь перед глазами яркий пример счастливчика. Работает победительница бухгалтером в Центре переподготовки водителей.

Раньше ловить удачу в розыгрышах от "Евроопта" семье Осипенко не приходилось. Правда, получили пачку чая "Липтон", когда стирали строчки в билетике. А сейчас—другое дело. Теплится надежда, что когда-нибудь "вытянут рыбку" ещё крупнее.

Антонина НЕПОМНЯЩАЯ, редакция: "Участвуем в акции "Удача в придачу" со времени её основания.Три раза повезло дочери, я выиграла сертификат на 10 рублей. Внук Ярослав собирает бонстиков. Для коллекции уже приобрели четвёртый альбом. К тому же, внучок участвует в представлениях ростовых фигур, акциях по правилам дорожного движения, которые организует "Евроопт". Рады, что такая сеть представлена и в нашем городе".



Владимир МЕТЛА, ЛПДС "Дисна": "Неожиданно в прошлом году пришло оповещение, что в "Удаче в придачу!" выиграли 500 рублей. Деньги пришли почтовым переводом, их хватило на два билета на самолёт до Крыма. Отдохнули с женой на славу. Спасибо "Евроопту"!"



Светлана ПАНИЗНИК, мясокомбинат: "Вы выиграли мобильный телефон!"—примерно так мне сообщили на другом конце провода. Смартфон хороший, до сих пор пользуемся. В том счастливом туре я имела всего один код, и он оказался бонусным".



Нина ГАВРИЛЕНКО, на заслуженном отдыхе: "В "Удаче в придачу!" участвую со 2-го тура, а в 11-м повезло. Всегда стараюсь захватить товар удачи. В очередной раз приобрела оливки, и вскоре на телефон поступило сообщение о бонусе в 500 рублей. Думала кто-то пошутил. Позвонила дочери, она убедилась на сайте, что всё соответствует действительности. Деньги потратили на новую кухню, о которой давно мечтали. В фарт нужно верить, тогда он обязательно случится.

П 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3076 от 22.08.2017 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 43" Срок проведения: 23.09.2017-24.11.2017 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3091 от 07.09.2017 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.



Рекламная игра "Удача в придачу-2! Тур 43" Срок проведения рекламной игры: 23.09.2017-10.11.2017. ООО "Агентство Маркетинговых Коммуникаций "РЭПКА" УНП 191728827. Свидетельство о государственной регистрации №3090 от 07.09.2017 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.