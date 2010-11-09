Язненское ПМС живет не только за счет финансирования работ по бюджету, но и благодаря прочим заказчикам. Мелиораторы помогают сельчанам заготавливать дрова, предоставляют им и аграриям технику, трудятся за пределами района.

В ЯЗНЕНСКОМ предприятии мелиоративных систем работают 72 человека. Из энергоемкой техники есть девять тракторов, четыре экскаватора, по три бульдозера и самосвала, два экскаватора-дреноукладчика. Зона обслуживания — 15 тысяч 600 гектаров.



Основной фронт работ — на сельхозугодиях местных хозяйств. Месяц назад в УП "Титово" специалисты закончили обновлять на 145 гектарах дренажную систему, восстанавливать каналы и выкорчевывать кусты. Сейчас трудятся на полях ОАО "Николаевский", ОАО "Папшули", ПУПКС "Юбилейный" и КУП "Язно".



ПОМИМО этого мелиораторы зарабатывают на стороне, чтобы оставаться на плаву даже при недостаточном финансировании. В прошлом году помогали строить магистральные нефтепродуктопроводы "Новополоцк - Фаниполь" и "Дисна - Илуксте". Ныне трудятся на прудах ОАО "Рыбхоз "Новинки" Поставского района. Восстанавливают дренажную систему на территории КУП "Захарничи" на Полотчине. В октябре приступят к работе на экспериментальной базе "Ветринская" в Полоцком районе.



Пользуются спросом у местного населения услуги ПМС. Нужно выкопать водоем? Экскаватор дадут мелиораторы. За час работы возьмут в среднем 50 рублей. Хочешь запастись дровами на зиму? Их заготовят и привезут прямо к дому. Прицеп поленьев стоит порядка 120 рублей в зависимости от дальности маршрута.



Кстати говоря, оказывать услуги населению весьма прибыльно. Потому что топливо и материалы оплачивает заказчик. Так, например, в первом полугодии 2017-го на одной только продаже древесины предприятие заработало 11 тысяч 600 рублей.

С начала года средняя зарплата работников Язненского ПМС составила 386 рублей. Это больше на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Комментарий директора Язненского ПМС Петра РАДЮКА:

— Помогаем хлеборобам во время уборки урожая. Два наших самосвала работают на отвозке зерна в КУП "Язно" и ПУПКС "Юбилейный". "Юбилейный" арендовал еще Амкодор, а в "Язно" мы отправили двух мелиораторов — на комбайны. На собственном бензовозе подвозим топливо в ОАО "Николаевский", ОАО "Папшули", ОАО "Титово" и частично в хозяйства Полоцкого района.

Некоторые хозяйства рассчитываются с нами за помощь то зерном, то продукцией перерабатывающих предприятий. Не все сельхозпредприятия платят за аренду техники вовремя и в полном объеме. У КУП "Язно" и ПУПКС "Юбилейный" перед нами задолженность.