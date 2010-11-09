Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

В ПУПКС "Миорский" урожайность озимой пшеницы одна из самых высоких в районе — 30 центнеров с гектара. Намолот недавно превысил полторы тысячи тонн, что по местным меркам тоже немало. Главный агроном Дмитрий МИХАЛКИВ поделился секретом успеха.

В "МИОРСКОМ" посеву озимой пшеницы, которая проводится в начале сентября, предшествует масштабная подготовка. За месяц до начала работ в почву вносят глифосаты —гербициды сплошного действия. Они убирают всю растительность. Через 21 день поле запахивают и земля пару недель "отдыхает".



В октябре поле ожидает химпрополка гербицидами от сорняков. Вещество распыляют специальной техникой. Весной, дабы культура набирала силу, необходима трехразовая подкормка удобрениями. Только начинать стоит, когда пшеница усиленно растет. И смотреть, чтобы не вернулись заморозки. Пора года такая неустойчивая.



СПУСТЯ две-три недели после подкормки впору провести еще одну химпрополку гербицидами. Потому что удобрения наверняка дали рост не только возделываемой культуре, но и сорнякам. Главное — не нарушать технологию — подкормку и химпрополку проводить отдельно, иначе подрастающая пшеница получит стресс.



Через две недели еще раз подкармливаем азотным минеральным удобрением карбамид (или мочевина). До конца мая все процедуры должны быть завершены.



ОСТАЕТСЯ от двух до четырех недель до жатвы, когда пора готовить комбайны. У нас все белорусские. К ним покупаем отечественные запчасти—идеально подходят и дешевле зарубежных аналогов. Список необходимых деталей составлен еще осенью.

Зерноуборочные машины готовы? Выбираем из них пару и отправляем в поле на разведку. Если намолот более-менее сухой, поля проходимые, то в работу включается весь парк.



В этом году первый комбайн вышел на уборку третьего августа, а четвертого—все остальные. В 2016-м страда началась на шесть дней раньше—не было таких дождей.

В ПУПКС "Миорский" из озимых культур возделывают только пшеницу. Из яровых — овес, пшеницу, ячмень, зернобобовые, рапс, редьку и гречиху. Сельхозугодия хозяйства простираются на шесть с половиной тысяч гектаров.