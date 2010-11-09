Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Чтобы зерно продать дороже, его нужно подготовить. В ПУПКС "Миорский" для этого есть сушильная установка на дровах. Корреспондент районной газеты узнал, что внутри так громко шумит, для чего нужна нория и поучился "гигантом" управлять.

Поленья рубль берегут

В прошлом году эта сушилка пережила небольшую реконструкцию. Работала на солярке, а приспособили под дрова. Говорят, экономия налицо.



Вот, например, чтобы в теплый солнечный день просушить вагон пшеницы 27-процентной влажности, хватит десяти часов. Дров потребуется два прицепа, а дизеля — тонна.



Тонна дизеля обойдется аграриям примерно в одну тысячу рублей. Дешевле, чем на заправке. Пара прицепов с поленьями, если заказывать у частников, "потянет" на 300 рублей. Если самим заготовить через сельсовет — на 100.



Пока в "Миорском" дрова заготавливают через сельсовет. Хлеборобы, собравшись толокой, в окрестностях вырубают аварийные деревья, борются с зарослями. Твердое топливо забирают себе. Фактически его стоимость состоит из зарплаты рабочим и расходов на горючее.

А в 2016-ом сушилку вообще топили почти бесплатно. Пригодились доски и брусья от разобранной фермы.



Компьютер "скажет", если что пойдет не так

У приемного бункера встречает заместитель директора хозяйства Сергей Гильнич. Он с помощником Юрием Анетько сегодня следит за процессом сушки. Оба знают свое дело не понаслышке, изнутри.



Сергей Станиславович сразу вводит в курс дела: перед нами зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-40Ш, который по техническим документам предназначен для послеуборочной обработки зерновых, колосовых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 35 процентов. Семена трав здесь не сушат. Для этого в ПУПКС "Миорский" есть менее мощная установка на солярке в ста метрах.



Сушилка напрямую связана с компьютером. А значит, управлять ей можно почти не выходя из операторской. Информация о состоянии механизмов с датчиков поступает на экран. Шахты за раз вмещают 80 тонн пшеницы. Здесь её, в основном, и сушат. Госзаказ 412 тонн уже выполнили. Однако сушилка продолжает работать почти без остановки круглые сутки — сейчас сушат семена зерновых для осеннего посева.



Солома мякине—не товарищ

К приемному бункеру подъезжает груженый МАЗ. Ссыпает сюда весь урожай. Верх бункера покрыт решеткой, чтобы камень, металлическая деталь или человек вовнутрь не попали.



В бункере грейдер зерно загребает в норию—подъемную машину в виде замкнутой в кольцо ленты с укрепленными на ней черпаками. Так сыпучая масса поступает в машину предварительной очистки. Снизу шумит большой вентилятор. Воздухом и металлической сеткой солома отделяется от мякины. Затем ленты-транспортеры "несут" очищенное зерно в сушилку, состоящую из двух больших шахт.



Источник тепла — две большие печи в виде цистерн. Горячий воздух вентиляторы беспрерывно устремляют сквозь толщу зерна, которое в итоге нагревается и отдает влагу. Так все продолжается порядка десяти часов.



Фураж в петкус не "пойдет",

фураж петкус "обойдет"

А установка хитрая и сложная. Может работать в двух режимах: поточном и периодическом. Первый сгодится только если влажность зерна до 20 процентов и большой его объем. А потому кондиционная влажность достигается за один проход через сушилку. Во втором случае, когда урожай более влажный или небольшие его объемы, зерно пропускается через сушилку необходимое число раз.

После этого оператор должен четко определить: чистим зерно для продовольствия и на семена или на фураж. Если для продовольствия, то зерно поступает в машину первичной очистки—петкус, где движущиеся сита и воздух избавляют его от примесей. Фуражное пускаем в обход этого этапа на выход.



Понимай процесс,

а остальное—дело машин

Сидел у компьютера, следил за процессом сушки. Сергей Гильнич и Юрий Анетько полтора часа рассказывали мне о тонкостях работы системы. О датчиках, которые стоят где-то в бункерах и определяют температуру зерна. О том, как перестраивали топки под другой вид топлива. О том, что вместо колосников в печи лежат рельсы.



Мое управление зерноочистительно-сушильным комплексом ограничилось лишь нажиманием кнопок. Главное — понимать процесс. Остальную работу за человека сделают машины.

Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-40Ш появился в хозяйстве шесть лет назад, когда старая польская сушилка перестала справляться с объемом работы. Такие установки, как нынешняя в ПУПКС "Миорский", еще встречаются на комбинатах хлебопродуктов и комбикормовых заводах.