Бывает, что в поле во время уборки урожая вспыхивает и сгорает дотла сельскохозяйственная техника. Виноваты чаще всего аграрии, потому что не соблюдают правила пожарной безопасности. Чтобы таких ЧП не происходило, спасатели вместе с представителями заинтересованных служб во время уборочной кампании в хозяйствах смотрят, прошел ли транспорт техосмотр, есть ли на борту огнетушители, комбайнеры работают под прикрытием бочки с водой или надеются на удачу. Проверяются зернохранилища, сушилки, мастерские. В одном из таких рейдов поучаствовал наш корреспондент.

ПРОШЛЫМ летом, когда заготовка кормов шла полным ходом, в поле близ деревни Брушки вспыхнул комбайн ОАО "Миорский райагросервис". Не спасли технику ни восемь огнетушителей, которые механизатор и коллеги сразу пустили в ход, ни подоспевшие позже спасатели. Бочки с водой рядом не было. Причина возгорания—заводской брак двигателя.



Такие истории случаются редко, но они показательны. Правила, отчасти написанные кровью, соблюдать важно, ведь на кону не только хлеб, но и жизни тружеников села. Об этом напоминал аграриям во время рейда инспектор инспекции пожарного надзора и профилактики райотдела по чрезвычайным ситуациям Олег Перепечаев. С ним в тот день была помощник прокурора района Ольга Борисенко. Смотрела, как идут дела с охраной и условиями труда, сохранностью собственности и готова ли зерноуборочная техника к работе в поле.



ЗАЕХАЛИ в агропредприятия во многом образцовые, прочные. Да и те не без греха. Например, в ОАО "Узменский край" нарушения типичные. Огнетушители в зерносушилке, как и в некоторых других постройках, просроченные. Всего комбайнов пять. Один новый. Остальные техосмотр прошли, но не в полной мере укомплектованы где огнетушителями, где песком. В журнале прихода и ухода техники не хватает подписей водителей, а также пары отметок о возвращении на мехдвор.



В "Узменском крае" на мехдворе чисто. Инструктаж по пожарной безопасности работники прошли. Найденные недочеты директор Игорь Бринкевич пообещал в скором времени исправить. Рассказал, что уборка стартовала четвертого августа. Хлеборобы сразу взялись выполнять госзаказ: за три первых дня отправили в Верхнедвинский район порядка 120 тонн урожая. И признался, что общий настрой портит погода. На полях стоит вода. Комбайны вязнут и буксуют. А еще намолот влажный. На его сушку потребуются время и топливо.



СЕТУЮТ на погоду в ОАО "Гвардейский". Дожди им совсем не на руку, потому что своей сушилки в хозяйстве нет. Зерно аграрии прямиком доставляют по госзаказу Полоцкому комбинату хлебопродуктов. Остальное сдают на комбикормовый завод в Миоры и в соседнем Глубоком. В ворохотоке за мастерскими сохнут семена озимых и яровых.

Парк зерноуборочной техники из четырех комбайнов на время лишился одного еще до страды. Во время нашего визита механизатор Анатолий Закревский корпел над двигателем, менял подшипники в зерновом элеваторе. К слову сказать, комбайн на тот момент еще не прошел техосмотр, а должен был до начала августа.



Мехдвор ОАО "Гвардейский" местами зарос. В аварийном состоянии склад, где хранятся запчасти ремонтного фонда. Сюда опасно заходить. На территории местами лежит мусор. Стены зерносклада обветшали, в щелях. Комбайны не все укомплектованы так, как того требуют правила.



НА МЕХДВОРЕ ОАО "Мерица"—идеальный порядок. Были лишь нарекания по поводу укомплектованности зерноуборочной техники.

По-хозяйски распорядилась сушилками директор ОАО "Мерица" Елена Лавринович. Их в хозяйстве две. Старая на дровах—подспорье новой на дизельном топливе. Хоть и не такая вместительная, но в случае чего подстрахует.



Оператор новой зерносушильной установки Олег Токмаков ознакомил с вверенной ему техникой:

—Сушилка работает пятый сезон. Пшеницы бункер вмещает 60 тонн, овса—44, а рапса—порядка полсотни.

Такое количество просушить недолго—от трех до четырех часов. В распоряжении инженера-электрика комфортная кабинка, не выходя из которой можно полностью управлять процессом. Вся информация выводится на экран.

Рядом, на всякий случай, двухтонная емкость с водой и песок. Чуть дальше располагается бак с дизельным топливом для работы установки.

В операторской пять огнетушителей разных объемов. Из трех четырехлитровых только один—рабочий. Новые баллоны, уверили в хозяйстве, уже в пути.



P.S. Недочеты руководители всех хозяйств пообещали исправить.

Комментарий инспектора инспекции пожарного надзора и профилактики райотдела по чрезвычайным ситуациям Олега ПЕРЕПЕЧАЕВА:

—В этом году большинство нарушений почему-то сводятся к неправильной укомплектованности зерноуборочной техники. Где-то огнетушители неисправные или просроченные. Порой отсутствует пломба или нет раструба.

Большая проблема еще в том, что техника работает на полях, как правило, без прикрытия пожарной аварийно-спасательной техники и даже элементарной бочки с водой. Не в каждом хозяйстве есть специалисты, прошедшие подготовку по программе пожарно-технического минимума.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

На борту комбайна в зависимости от его характеристик должны быть не менее двух порошковых огнетушителей с массой огнетушащего вещества 8 килограммов каждый, противопожарное полотнище размером 1,5 на 1,5 метра, ящик с песком объемом 0,5 м3, две штыковые лопаты, пара швабр для очистки механизмов от остатков соломы. Ящик с песком можно заменить двумя дополнительными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов каждый.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фотоматериал автора.