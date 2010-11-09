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У Павяцкай школе атрад "Юныя сябры пагранічнікаў"

В Повятской школе отряд "Юные друзья пограничников"Игорь МАТЕЛЕНОК

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА

Школы приграничья, как правило, нетипичные. Если еще и находятся в селе, то, считай, это другой мир. Вот, например, в Повятской детский сад-средней школе каждый второй ребенок мечтает о службе на границе. Еще здесь с недавних пор действует уникальный отряд "Юные друзья пограничников".

 

ПОВЯТСКОЕ учебное заведение по сельским меркам крепкое. В его стенах столовая, компьютерный класс, библиотека, спортзал. Мальчишки классным кабинетам предпочитают оборудованные мастерские для уроков труда.
Также в школе полно факультативов и кружков по интересам. Отряд "Юные друзья пограничников", который появился два года назад и работает безвозмездно, пользуется незаурядной популярностью. Руководитель отряда, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жанна Войдашевич ввела в курс дела.


По ее словам, раньше дети ходили на уроки начальной военной подготовки. Со временем этот предмет исключили из расписания. Во многих школах как бы взамен стали появляться военно-патриотические отряды. Эта тенденция не минула Повятскую школу. То, что она находится именно в приграничье и издавна дружит с руководством погранзаставы "Друя", решительно повлияли на ход событий. Из всего этого вышло, что экскурсии и взаимные походы в гости стали еще более обоснованными и не менее важными.


В ОТРЯДЕ занимаются 15 юношей и девушек. Раз в месяц то на границу с бойцами сходят, то на жизнь в погранзаставе посмотрят. А вообще, штудируют историю отечественной погран-службы, историю и культуру родного края, помогают увековечивать память о защитниках Отчизны и готовятся к предстоящей службе.


Практика всегда важнее теории. Впечатления от занятий у детей остаются надолго. Жанна Петровна рассказала про поездку в начале этого учебного года на погранзаставу.


ПОГРАНИЧНИКИ во главе с заместителем начальника по идеологической работе старшим лейтенантом Александром Макаренко показали, как здесь устроена жизнь. Продемонстрировали технику, оружие и служебных собак. Покатали ребят на катере вдоль границы с Латвией по Западной Двине. Школьники потом долго рассказывали родителям и друзьям, что видели на том берегу вооруженных людей в чуждой серой форме. Слышали "рык" их катеров и издали рассматривали таких же детей, как они сами, которые, видимо, тоже приехали в этот день на экскурсию.


Не менее запоминающиеся — занятия по строевой, огневой и военно-медицинской подготовке... Если говорить кратко, то именно так готовят будущих защитников Отечества в Повятье. 

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