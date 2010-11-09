Третий по счету открытый областной интеллект-фест "Миоры-open" прошел в РДК. Двадцать команд юных умников и умниц встретились поспорить, кто больше знает. Но не все взобрались на интеллектуальный "Эверест". На состязании побывал и наш корреспондент.

ПЕРЕД началом турнира у гардероба—не протолкнуться. Здесь собрались самые начитанные дети из Миор, Дисны, Дворного Села, Повятья, а также Новолукомля, Чашников и Лепеля. Некоторые из них преодолели почти по 200 километров, но на лицах ни намека на усталость.

Три часа добирались лепельчане. Руководитель клуба интеллектуалов "Ра" Виктор Радько привез сразу три команды. Между прочим, одни из самых сильных в Беларуси. Воспитанники из "Ниагары" чего только стоят! Завоевали третье место в своей возрастной группе на республиканском чемпионате по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и "Своя игра". Лидировали на турнирах в Миорах, Чашниках, а также на республиканских "Кубке PROвинции" и "Кубке Надежды" в детском лагере "Зубренок".



Гости из Чашников живут еще дальше, но тоже примчались в Миоры, несмотря на плохую погоду. Они известны на Витебщине открытым региональным турниром "Майский жук". Позднее приглашали со сцены всех знатоков поучаствовать в очередном первенстве 13 мая.

НО и нашим ребятам есть, чем гордиться. В номинации "Дюймы" собрались выступить дети из сборной "Потомки Афины", которая тренируется первый год и уже победила в ноябрьском ХХ республиканском интеллект-ринге "Кубок PROвинции" в Лепеле. Команда "Красные охотники" на этом же первенстве в своей возрастной группе стала третьей. И, пожалуй, нет регионального турнира, с которого они не привезли бы диплом. А 26 февраля поучаствуют в игре "Дебаты" в лагере "Зубренок".



Кстати, средняя школа №3 имени Егора Томки—одна из немногих в Беларуси, где занимаются дебатами.

В ЧЕМ "фишка" именно миорского фестиваля? Этим вопросом задавался, пока не сдал куртку, не уселся в мягкое кресло и не увидел все своими глазами. Уверяю, по-домашнему уютно здесь, в зале районного Дома культуры, чувствовали себя многие приезжие. Не скрывали эмоций тренеры команд—их заинтересовали эксклюзивные кубки, медали, дипломы и подарки.



Оригинальность подачи заданий—заслуга организатора "Миоры-open", ведущей и тренера общественного объединения "Белорусская лига интеллектуальных команд" Натальи Будько. При подготовке праздника она использовала опыт коллег из соседних районов и свои личные наработки. В итоге получилась яркая игра с нарастающим уровнем сложности. Но обо всем по порядку.

СНАЧАЛА участников ждала разминка для капитанов "Больше-меньше". Здесь нужно было ответить на вопросы типа "население Лондона больше населения Нью-Йорка?" знаками "больше", "меньше" или "равно". Дети записывали ответы на бланк и передавали жюри. Так происходило и в последующем.



"Медиа-Азбука"—игра с понятиями. На экране демонстрировали предмет и первую букву в его названии, игрокам нужно было сказать все слово. "Калейдоскоп" требовал ответов на вопросы по категориям. Игры "Пин-код", "Что? Где? Когда?" и "Блиц-биатлон" отличались повышенной сложностью. Иногда смежные вопросы были связаны между собой.



Тем временем юные эрудиты уставали. Не давали головам "закипеть" мини-перерывы и один большой 40-минутный. Гостей развлекали музыканты из инструментального ансамбля детской школы искусств, а также солистки Светлана Атопкина и Александра Пашковская.

ФЕСТИВАЛЬ закончился в конце рабочего дня. Подвели итоги.



В "Медиа-Азбуке" первое и второе место заняли лепельчане из "Ниагары" и команда "Нестандартное решение" из Дисны. Два третьих места достались "Хикикомори" (Чашники) и "Красным охотникам" (Миорская средняя школа №3 имени Егора Томки).

В "Калейдоскопе" лидировали юные знатоки из Лепеля "Грааль". На втором месте их земляки из "Ниагары", а на третьем—"Красные охотники".

В "Пин-коде" определили двух победителей— "Грааль" и "Друзья Клио" (Миорская средняя школа №3 имени Егора Томки). Вторые— эрудиты из "Ниагары". Трех третьих мест удостоены "Нестандартное решение", "Красные охотники" и "Дримтим" (Миорская базовая школа).

В финальной игре "Что? Где? Когда?" опередили всех ребята из "Ниагары", "Грааль" и "Красные охотники".



Серебряными и бронзовыми призерами открытого областного интеллект-феста "Миоры-open" стали лепельчане. Победила "Ниагара".

КОРРЕСПОНДЕНТ районной газеты узнал у тренера Виктора Радько, в чем секрет непобедимости его детей. Оказывается, практикует при занятии с воспитанниками технологию "Нобелевское мышление".



—Сама по себе технология—это как возможность давать детям намного больше знаний, чем вмещает в себя школьная программа, и делать межпредметные связи,—объясняет он.—Младшие дети занимаются по два года, а старшие—по пять. Что самое интересное, текучки нет.

Виктор Николаевич занимается интеллектуальными играми 20 лет. О миорском турнире отзывается тепло. Говорит, что он душевный. Наталью Будько знает давно. Считает ее и отличным педагогом, и выдающимся интеллектуалом.

—В своих играх она делает четкий баланс между содержимым школьной программы и тем, чего в ней нет. Супер, праздник удался!

Впечатлениями поделились как участники, так и зрители:

Галина ГУРЬЕВА, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома:

—Турнир, несомненно, принес пользу всем. Убедилась, что дети не только умные, но еще умеют применить знания на практике. Так держать!

Валентина АТРОШКО, директор средней школы №3 имени Героя Советского Союза Егора Томки:

—Мы все родом из детства. Основы в нас вкладывают родители, но многое зависит от педагогов. Сегодня мы все еще раз убедились в том, насколько велика в нашей жизни роль учителей. Спасибо за зрелищную игру.

Дарья МАТЕЛЕНОК, команда "Все заодно" из средней школы №3:

—Задания были сложные, но интересные. Очень понравилась игра "Медиа-Азбука". Хочется, чтобы такие турниры проходили еще чаще. Здесь мы знакомимся, общаемся, весело проводим время. И все это благодаря нашему тренеру Наталье Ивановне Будько.

Лиза СКОВОРОДКО, команда "Друзья Клио" (средняя школа №3):

—Я очень устала, вопросы были достаточно сложными. Чувствовалось соперничество между ребятами. Вы бы видели, как на нас смотрели соперники, когда мы победили в "Пин-коде"!

Екатерина КОТОВИЧ, команда "Дримтим" из Миорской базовой школы:

—Участвую впервые. Вначале волновалась, но когда фестиваль стартовал, страх пропал. Считаю, что игра "Что? Где? Когда?" была самой сложной. Над многими вопросами пришлось поломать голову. Проще всего справляться с заданиями в "Пин-коде".

Ангелина ШЕВЧЕНОК, команда "Потомки Афины" (средняя школа №3):

—У нас самый лучший тренер—Наталья Ивановна Будько! Она сделала из нас дружную команду. И фестиваль понравился, он оригинальный. Но я всё время волновалась, потому что помогала вести праздник вместе с капитаном нашей команды Настей Севериной.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото предоставлены

организаторами.