Эти строки выдающегося педагога-новатора Василия Сухомлинского Ольга Михайловна Байнарович выбрала своим кредо, и всю свою жизнь следует ему, став основоположником в Миорском районе специальной педагогической науки—логопедии. Уроженка Поставского района, юная выпускница Витебского педагогического института имени С.М.Кирова факультета педагогики и методики начального обучения с уклоном рисования, музыки и логопедии Ольга Горамзо волею судьбы и по распределению, так как в Поставах уже был логопед, попадает в Миоры — совсем молодой город Витебской области до этого времени не знакомый ей. Ещё на третьем курсе института девушку заинтересовала именно логопедическая работа. Как помочь маленькому человечку, который не совсем такой, как все? Чтобы разобраться, берёт самые сложные темы курсовых работ, к примеру, "Заикание. Предупреждение и профилактика нарушений у детей", и защищает на "отлично".

15 августа 1972 года Ольга Михайловна устраивается на работу в СШ №2 и открывает при ней до этого никому неизвестный по методикам обучения логопедический пункт. Работает в нём заведующей и учителем-логопедом. Старожилы Миор помнят здание Дома пионеров и школьников. Именно здесь расположился пункт, так как сама школа переполнялась учениками, свободных кабинетов не было.

И началось…В поле зрения 25 начальных классов школ №1 и №2 города и района, а на каникулах детские сады, семьи в деревнях... Нужно всех изучить, отобрать нуждающихся в какой-либо корректировке, поставить диагнозы и дальше работать—исправлять речь, учить читать, правильно дышать, стать уверенным в себе. .. Помощи молодому специалисту ждать было неоткуда. Таких "как она логопедов" в районе больше не имелось. 1 сентября 1982 года Ольгу Михайловну уже Байнарович (прим. вышла замуж) Миорское РОНО переводит на работу в новую СШ №3 заведующей логопедическим пунктом, учителем дефектологом и преподавателем белорусского языка и литературы. Это учебное заведение охватывало много детей, поэтому было удобно заниматься с ними на месте. Тем не менее, остальные школы и сады Ольга Михайловна по-прежнему "оббегала". Многие очень "тяжелые" дети нуждались в помощи, и Ольга Байнарович понимала, что хорошо бы иметь больше узкоспециальных или медицинских знаний.

С 1985 по 1988 год заочно с "отличием" проходит полный курс по специальности дефектология Минского государственного пединститута имени М.Горького. Её исследовательский труд "Система логопедической работы с учащимися первых классов общеобразовательной школы с общим недоразвитием речи", основанный к тому времени на огромном опыте, признают как практически значимый и оставляют на кафедре для учёбы студентов. "Я старалась, как могла,—вспоминает Ольга Михайловна,—спасибо родителям, которые верили в меня, тем самым помогали мне". Позже логопедический пункт при СШ №3 переименован в дефектологический. В 2001 году, согласно приказу, Ольга Михайловна Байнарович становится учителем-дефектологом пункта коррекционно-педагогической помощи СШ №3. В это время на работу в Миоры прибудут молодые специалисты-дефектологи, которых опытный педагог безотказно учила и направляла. Таким образом, в школе стало "тесно". Кроме легких дефектов речи, ЗПР, заикания, пункт стал принимать детей со сложными диагнозами, которые ставила Ольга Михайловна и, кстати, их всегда подтверждали областные комиссии. В 2002 году в РОНО приняли решение о назначении Ольги Михайловны Байнарович директором Центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации и учителем-дефектологом пункта коррекционно-педагогической помощи СШ №3. Параллельно с 10 часами в неделю работы в нём, (к тому времени он уже активно развивал две разноплановые части деятельности—здесь работали по коррекционно-педагогическому и интегрированному обучению по программе вспомогательной школы), она создаёт две группы по корректировке развития детей в Центре. Фактически одна ведет три отдельные, автономные работы. "Я пошла в Центр, чтобы разграничить деятельность в этих учебных заведениях.

В школьном пункте остались дети "полегче", хотя из поля зрения они не выпадали. В Центр направлялись с тяжёлыми дефектами". Работа здесь осуществлялась по направлениям: дидактическое, коррекционно-педагогическое, реабилитационное, учебно-воспитательное, консультативное, методическое, социально-психологическое, информационно-аналитическое, что позволяло оказать более существенную помощь, поддержку детям-инвалидам, с особенностями психофизического развития. Важное место занимала диагностическая деятельность. В Центре Ольга Михайловна проработала не так много, как хотелось бы. Повышенная ответственность и работоспособность, а она всю жизнь трудилась больше чем на две педагогические ставки, ослабили здоровье, но и за это время создала отличную базу для дальнейшей деятельности, поспособствовала созданию новых пунктов коррекционно-педагогической помощи на базе школ района, собрала по крупице необходимое оборудование, организовала транспорт для подвоза детей… И, конечно же, проводила занятия с самыми тяжелыми детьми, на радость родителям интегрировала их в социум. "Лёгких"—отдавала молодым коллегам.



Логопед-дефектолог высшей квалификационной категории Ольга Михайловна Байнарович, любознательная и интересующаяся, на протяжении студенческой и профессиональной жизни всё время училась и совершенствовала знания в дефектологии, получая всё новые и новые навыки (от медицинской сестры… до киномеханика), которые хоть как-то могли бы пригодиться логопеду-дефектологу.



За свои заслуги в сфере образования отмечена Грамотами отдела образования Миорского райисполкома и районного Совета депутатов.

2017 год юбилейный для Миор. Город празднует 45-летие своего статуса. Вместе с ним 45-летие профессиональной деятельности отмечает и Ольга Михайловна Байнарович. Все эти годы она своё сердце и любовь отдавала и отдаёт детям, относясь к каждому, как к родному.



Наталия Байнарович,

дочь, редактор

"Телерадиокомпании "Витебск".