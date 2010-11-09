Игорь МАТЕЛЕНОК

Фото автора.

В физкультурно-оздоровительном комплексе райцентра появился аэрохоккей. Корреспондент с директором ФСК "Миоры" Максимом ПЛАТОНОВЫМ опробовали игру — сразились в любительской встрече.

ЗАНИМАЮ позицию у одного края стола с миниатюрными воротами. Максим становится напротив и включает аэрохоккей в розетку. Установка зашумела —заработали компрессоры. Столешница усеяна дырочками толщиной с иголку, из которых еле заметно дует. Напор воздуха чуть приподнимает легкую пластмассовую шайбу, отчего она скользит по поверхности, как по льду. На циферблате загорелся счет. Пока по нулям.

Оппонент заметно нервничает. Мне тоже не по себе. Играю впервые, но виду, разумеется, не подаю. Беремся за биты (это своеобразная настольная клюшка, только в форме полноразмерной шайбы с ручкой сверху).

Аэрохоккей—игра быстрая. Кто первый наберет семь очков, считается победителем. Жребием определяем, кто начинает. Преимущество оказалось на моей стороне.



НА ПЕРВОЙ минуте повезло. Я открыл счет. Вскоре забил в ворота оппонента второй гол. Да, это не тот привычный всем хоккей, где каждое очко дается ценой невероятных усилий. Здесь все иначе. Если у тебя отменная скорость реакции—это уже почти победа.

Расслабившись, пытаюсь увеличить свое преимущество и бью по шайбе так, что она улетает со стола. Мне засчитывается нарушение, а значит, снаряд переходит к сопернику. Кстати, я также рискую потерять ход, если прижму шайбу к столу, коснусь стола ладонью, дотронусь чужой половины поля и выпущу из рук биту.



ДАЛЬШЕ не везет. Пропускаю шайбы в свои ворота. Невольно вспоминаю, что где-то читал про тактику игры "Неподвижный офицер" или просто "Слон". Суть проста: не отходить от ворот и прикрывать самую середину. Эта стратегия хороша тем, что если шайба полетит в мои ворота, то достаточно будет лишь на пару сантиметров сдвинуть биту, чтобы их защитить. Можно также активно напористо нападать. Кому как удобнее.

В итоге соперник победил со счетом 7:6.



Сыграть в ФОКе в аэрохоккей может любой желающий. Есть как взрослый тариф, так и льготный. По всем вопросам звоните администратору. Директор физкультурно-спортивного комплекса Максим Платонов рассказал, что если этот вид спорта в Миорах приживется и найдется достаточно любителей, то не за горами районные соревнования.

КСТАТИ:

В физкультурно-оздоровительном комплексе из нового не только аэрохоккей. До 31 мая действуют скидки. Например, если у тебя день рождения в апреле, то одно посещение бани в этом месяце обойдется наполовину дешевле. То же самое в марте и мае.



Также каждый четверг в бане скидка 50 процентов для пенсионеров. Есть одно условие: нужно прийти компанией не более восьми человек и взять с собой пенсионные удостоверения, чтобы предъявить их администратору.



По выходным и праздничным дням проходит акция "Папа, мама, я — спортивная семья". Если появиться в ФОКе всей семьей, то для детей до 16 лет тренажерный и гимнастический залы, а также бассейн — бесплатно. Для этого нужно предъявить паспорта родителей.