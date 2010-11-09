О том, как миорский каратист Иван СПИРИДОНОВ пришел в спорт, можно снимать фильм. В восьмилетнем возрасте в домашней библиотеке дедушки товарища из Гродно, который приезжал в райцентр на лето, наткнулся на книгу с таинственными рисунками людей в кимоно. Схематичные человечки дрались, выполняя техничные "вертушки" и нанося удары преимущественно ногами. С тех пор мальчишки решили, что просто обязаны научиться диковинному боевому искусству.

КНИГА пестрила непонятными терминами —пришлось разучивать приемы по картинкам. Оттачивание движений отнимало много времени. В то время как сверстники на стадионе гоняли мяч, юные бойцы днями напролет штудировали литературу и тренировались где-нибудь на траве или дома на ковре, чтобы не так больно падать.



Спустя три месяца книга была просмотрена и пересмотрена до дыр. Все местные мальчишки-задиры понимали, что лучше этих парней не трогать. Иван с товарищем защищали девчонок и из любых драк выходили победителями. Но спорт есть спорт: второклассники обзавелись боксерской грушей и стендом для набивки кулака. Скоро перестали чувствовать боль в костяшках, и перешли на доски и бетонные блоки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в Миорах обучали детей самозащите только на двух секциях по дзюдо и таэквондо. Немного времени прошло—и открылась секция по карате. 14-летний Иван пришел на первое занятие и… оказался самым опытным в группе. Здесь-то парень и понял, какое искусство он разучивал все лето. Кстати, гродненский друг ушел в баскетбол.



Тренировал подрастающее поколение спортсменов Андрей Кузнецов с третьим даном. Он втолковывал детям, что сила—не главное. Даже растяжка играет второстепенную роль. Важна техника удара и понимание того, ради чего ты бьешь именно в это место. Каратисты собирались в спортшколе три раза в неделю. Каждое занятие длилось больше часа. Сэнсэй показывал, как наносятся удары, сопровождая это экскурсом в историю.

ЗДЕСЬ, на секции, Иван закрепил полученные из книги знания, отточил движения и начал побеждать. Так в 2012 году занял второе место в чемпионате Витебской области. Спустя месяц лидировал в республиканском первенстве среди юниоров в весовой категории до 80 килограммов…



Недавно Иван Спиридонов выступил лучше всех в весовой категории до 100 килограммов в 20-м чемпионате Республики Беларусь по киокушинкай карате-до. Помнит тот день в деталях. Первый соперник с самого начала атаковал довольно напористо и первые две минуты миорчанин только и успевал защищаться. Во втором раунде оппонент подустал и расслабился—оставил голову незакрытой. Иван воспользовался возможностью и свалил его "вертушкой". Короче говоря, в дальнейшем конкуренту катастрофически не везло, и в итоге он оказался повергнут.



В финальном бое против жителя Миор вышел 33-летний спортсмен. Каратист выше Ивана почти на голову. На этот раз лучшим выходом было уходить от ударов и не давать замыслам здоровяка осуществиться. Короче, вся хитрость заключалась в оттягивании времени. Таймер по нулям—победу присудили Ивану Спиридонову.

Но к каждому противнику свой подход. Нет идеальных бойцов. У всех есть слабые стороны. Изучи оппонента, поверь в свои силы—и все получится. Миорский каратист считает это истиной.



Игорь МАТЕЛЕНОК.

Фото из архива.