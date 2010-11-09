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Юныя баксёры з Міёраў вызначыліся ў вобласці

 Юные боксеры из Миор отличились на областном первенстве среди юниоров. В своих весовых категориях Даниил ДОРОШКЕВИЧ и Владимир ТОМКО стали вторыми, а Даниил СМИРНОВ замкнул тройку сильнейших. Парням вручили дипломы и медали. 

ВО время поединков было достаточно зрелищных моментов. В том числе и с участием наших ребят. Например, Владимир Томко в первом же бою технично отправил в нокдаун полочанина.


— Вова не пропустил ни одной тренировки, — раскрывает секрет успеха подопечного тренер Сергей Алисеенко. — Занимается у нас 10 месяцев. Набирается опыта. Удар крепчает и становится все более точным.


Учится подрастающий спортсмен в Чепуковской школе. Живет на хуторе Малость в восьми километрах от Миор. После уроков на школьном автобусе доберется домой, перекусит. А потом на велосипеде мчится в Миоры на тренировку. Так четыре раза в неделю в любую погоду.


БЕССПОРНО, тренировки важны. И их качество растет. Недавно в зале спортшколы, где готовят боксеров, появился профессиональный ринг. Рядом с ним не просто так расположили ЗИЛовскую покрышку и кувалду. Детей учат бить тяжелым орудием по резине так, чтобы развивалась сила рук и укреплялась спина. Скоро привезут пару дополнительных боксерских мешков, оборудуют тренажерный уголок с гирями и штангами.


— Спасибо любителям бокса, кто поддерживает команду. Отдельная благодарность руководству отдела образования, спорта и туризма райисполкома за содействие в развитии секции, — говорит Сергей Алисеенко. 

КСТАТИ: Недавно 12 миорских боксеров выступили на матчевых встречах в Полоцке.

Несмотря на сильную конкуренцию — на соревновании собрались 130 юных спортсменов

из разных уголков Витебской области и Минщины, — они заняли два первых места и

шесть вторых. Так держать!

Игорь МАТЕЛЕНОК.

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