Юные боксеры из Миор отличились на областном первенстве среди юниоров. В своих весовых категориях Даниил ДОРОШКЕВИЧ и Владимир ТОМКО стали вторыми, а Даниил СМИРНОВ замкнул тройку сильнейших. Парням вручили дипломы и медали.

ВО время поединков было достаточно зрелищных моментов. В том числе и с участием наших ребят. Например, Владимир Томко в первом же бою технично отправил в нокдаун полочанина.



— Вова не пропустил ни одной тренировки, — раскрывает секрет успеха подопечного тренер Сергей Алисеенко. — Занимается у нас 10 месяцев. Набирается опыта. Удар крепчает и становится все более точным.



Учится подрастающий спортсмен в Чепуковской школе. Живет на хуторе Малость в восьми километрах от Миор. После уроков на школьном автобусе доберется домой, перекусит. А потом на велосипеде мчится в Миоры на тренировку. Так четыре раза в неделю в любую погоду.



БЕССПОРНО, тренировки важны. И их качество растет. Недавно в зале спортшколы, где готовят боксеров, появился профессиональный ринг. Рядом с ним не просто так расположили ЗИЛовскую покрышку и кувалду. Детей учат бить тяжелым орудием по резине так, чтобы развивалась сила рук и укреплялась спина. Скоро привезут пару дополнительных боксерских мешков, оборудуют тренажерный уголок с гирями и штангами.



— Спасибо любителям бокса, кто поддерживает команду. Отдельная благодарность руководству отдела образования, спорта и туризма райисполкома за содействие в развитии секции, — говорит Сергей Алисеенко.

КСТАТИ: Недавно 12 миорских боксеров выступили на матчевых встречах в Полоцке.

Несмотря на сильную конкуренцию — на соревновании собрались 130 юных спортсменов

из разных уголков Витебской области и Минщины, — они заняли два первых места и

шесть вторых. Так держать!

Игорь МАТЕЛЕНОК.