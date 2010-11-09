В программе спартакиады школьников завершился районный легкоатлетический кросс. В лесопарке соревновались 40 бегунов. Девочки на километровой дистанции, парни — на двухкилометровой.

СОПЕРНИЧЕСТВО разыгралось не только на дистанции, а еще и у финиша между физруками. Этакий незримый спор тактик и подходов.

А готовят детей к кроссам везде по-разному. Например, Виталий Янковский из Язненской школы три раза в неделю встречается с ними на стадионе для вечерней пробежки. Если идет дождь, любители ЗОЖа в спортзале гоняют мяч, играют в баскетбол или волейбол.

Чепуковский коллега Виктор Москалев задает школьникам на дом упражнения на общую и скоростно-силовую выносливость. Занимается с ними в секции по легкой атлетике. Работу на уроке строит исходя из того, что дети относятся к делу добросовестно. Об их усердии и потенциале судит по результатам первенств.



НА ТРЕНИРОВКАХ бег с отягощением практикует Владимир Замкович из Узменской школы. Это значит, что дети в одиночку поднимаются на горку или проходят дистанцию с товарищем на плечах или с гантелями. Так "прокачивают" силовую выносливость. Для развития дыхательной системы полезен ритмичный бег.



Владимир Михайлович поделился секретом, как добежать до финиша быстрее многих:

—Не стартуй слишком быстро, но ближе к финишу разгоняйся. Вначале соперники опередили? Не беда! Многие сдаются, не пробежав и круга, потому что выложились полностью еще вначале.

Ситьковский учитель физкультуры Александр Шульга уверен, что за спортивное воспитание ребенка нужно браться с третьего класса. А если время упущено, то и шансов сделать выдающегося атлета меньше.



ПОДВЕЛИ итоги кросса. В мужском зачете лидировал Антон Лапуцевич из Повятской детский сад-средней школы. Ему уступили Дмитрий Свирко и Никита Альхимович из Ситьковской и Турковской детский сад-средних школ. В женском первенстве не было равных Ренате Романовой из агрогородка Чепуки. Светлана Кезик из Повятья и Алина Пашковская из Турково замкнули тройку сильнейших. Победители и призеры получили дипломы отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.