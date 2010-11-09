Авторизация
 

Легкаатлетычны крос завяршыў стартакіяду ў Міёрах

 В программе спартакиады школьников завершился районный легкоатлетический кросс. В лесопарке соревновались 40 бегунов. Девочки на километровой дистанции, парни — на двухкилометровой.

СОПЕРНИЧЕСТВО разыгралось не только на дистанции, а еще и у финиша между физруками. Этакий незримый спор тактик и подходов.
А готовят детей к кроссам везде по-разному. Например, Виталий Янковский из Язненской школы три раза в неделю встречается с ними на стадионе для вечерней пробежки. Если идет дождь, любители ЗОЖа в спортзале гоняют мяч, играют в баскетбол или волейбол.
 Чепуковский коллега Виктор Москалев задает школьникам на дом упражнения на общую и скоростно-силовую выносливость. Занимается с ними в секции по легкой атлетике. Работу на уроке строит исходя из того, что дети относятся к делу добросовестно. Об их усердии и потенциале судит по результатам первенств.


НА ТРЕНИРОВКАХ бег с отягощением практикует Владимир Замкович из Узменской школы. Это значит, что дети в одиночку поднимаются на горку или проходят дистанцию с товарищем на плечах или с гантелями. Так "прокачивают" силовую выносливость. Для развития дыхательной системы полезен ритмичный бег.


Владимир Михайлович поделился секретом, как добежать до финиша быстрее многих:
—Не стартуй слишком быстро, но ближе к финишу разгоняйся. Вначале соперники опередили? Не беда! Многие сдаются, не пробежав и круга, потому что выложились полностью еще вначале.
 Ситьковский учитель физкультуры Александр Шульга уверен, что за спортивное воспитание ребенка нужно браться с третьего класса. А если время упущено, то и шансов сделать выдающегося атлета меньше.


ПОДВЕЛИ итоги кросса. В мужском зачете лидировал Антон Лапуцевич из Повятской детский сад-средней школы. Ему уступили Дмитрий Свирко и Никита Альхимович из Ситьковской и Турковской детский сад-средних школ. В женском первенстве не было равных Ренате Романовой из агрогородка Чепуки. Светлана Кезик из Повятья и Алина Пашковская из Турково замкнули тройку сильнейших. Победители и призеры получили дипломы отдела образования, спорта и туризма райисполкома. 

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА. 

Игорь МАТЕЛЕНОК.

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» В Миорах завершился физкультурно-спортивный праздник
» У Виталия ЯНКОВСКОГО из Язно день расписан по минутам
» Как учитель подарил путевку в жизнь директору ФСК "Миоры"
» В городском лесопарке прошёл легкоатлетический крос со всей Миорщины
» Легкоатлетический крос
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

Сёння абласныя "Дажынкі-2017" у Дуброўне

  • 30 сентябрь 2017, 07:00
  • 11
  • 0

Намеснік дырэктара Узмёнскай базавай школы-сада Людміла МАЛЕЦ

  • 29 сентябрь 2017, 16:58
  • 22
  • 0

Трыццаць год Людміла АРЦІМОВІЧ расказвае ва Узмёнскай школе легенды

  • 29 сентябрь 2017, 16:54
  • 22
  • 0

Алёна Жабенак — універсальная настаўніца з Чапукоў

  • 29 сентябрь 2017, 16:48
  • 36
  • 0

Святлана Захарэвіч 26 гадоў адпрацавала метадыстам у Міёрах

  • 29 сентябрь 2017, 16:41
  • 15
  • 0

Першынство па тэнісе прайшло ў Міёрах

  • 29 сентябрь 2017, 16:13
  • 12
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 674
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 34 014
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 12 396
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 11 508
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 955
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 10 472
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 515
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 876
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 1 октября 2017
Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ариадна, Ирина, Софья

Именины 30 сентября 2017
Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Мирон, Павел, Александра, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Софья

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет