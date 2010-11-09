В Миорах юных футболистов тренирует Олег ГРИГОРОВИЧ. Его воспитанники — победители областных и призеры республиканских соревнований. Недавно прошел выпуск 17-летних спортсменов.

Олег Станиславович, будучи мальчишкой, в Миорах занимался во всех секциях, которые только были — в волейбольной, баскетбольной, по настольному теннису. В футбол "рубился" со сверстниками во дворе и на стадионе.



Окончил футбольное отделение факультета физкультуры Витебского государственного педагогического института. В 1991 году распределился на родину. С тех пор работал одновременно в спортивной школе тренером и в средней школе №3 — физруком. Сейчас полностью сосредоточился на подготовке юных футболистов.



В чем секрет успеха? Олег Григорович всех своих воспитанников считает лучшими. Нет преуспевающих и отстающих. Во время тренировок следит, как дети растут физически и морально. Если спортсмен приуныл, поддерживает.



— Иногда одного доброго слова или улыбки хватает, чтобы игрок собрался с духом, — говорит собеседник. — А еще не отношусь к работе, как к механике. В детей вкладываю душу. Они это чувствуют и добиваются высоких результатов.

Фото для илюстрации.

Игорь МАТЕЛЕНОК.