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Трэнер Алег Грыгаровіч запрашае ў футбольную сям'ю

 В Миорах юных футболистов тренирует Олег ГРИГОРОВИЧ. Его воспитанники — победители областных и призеры республиканских соревнований. Недавно прошел выпуск 17-летних спортсменов. 

Олег Станиславович, будучи мальчишкой, в Миорах занимался во всех секциях, которые только были — в волейбольной, баскетбольной, по настольному теннису. В футбол "рубился" со сверстниками во дворе и на стадионе.


Окончил футбольное отделение факультета физкультуры Витебского государственного педагогического института. В 1991 году распределился на родину. С тех пор работал одновременно в спортивной школе тренером и в средней школе №3 — физруком. Сейчас полностью сосредоточился на подготовке юных футболистов.


В чем секрет успеха? Олег Григорович всех своих воспитанников считает лучшими. Нет преуспевающих и отстающих. Во время тренировок следит, как дети растут физически и морально. Если спортсмен приуныл, поддерживает.


— Иногда одного доброго слова или улыбки хватает, чтобы игрок собрался с духом, — говорит собеседник. — А еще не отношусь к работе, как к механике. В детей вкладываю душу. Они это чувствуют и добиваются высоких результатов.

Фото для илюстрации.
Игорь МАТЕЛЕНОК.

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