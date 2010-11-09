Сильная половина человечества посоревновалась в турнире по мини-футболу среди молодёжи Миорского района. "Легион", "Pokerclub", "Виски", "Солнышко", "Ветераны", "Бодибилдеры", "Pokerstars"—различные по уровню и составу команды, которые на протяжении двух дней выясняли: кто станет чемпионом?

урнир всем полюбился, ведь поиграть может каждый. Регистрация проходит в популярной сети "Вконтакте". Команды разделились "рандомным" методом и получились практически равными по силам.



По результатам первого дня

В группе "А" "Легион" с двумя поражениями не имел шансов на выход из группы. Команде "PokerClub" требовалось опередить "Виски" с любым счётом. Самому же "Виски" хватало ничьей, даже в случае поражения теоретические шансы на выход из группы оставались. "Солнышку" в схватке с "Легионом" было достаточно ничьей и даже отставания в два мяча.

В группе "Б"...

…все проще. "Бодибилдеры" выиграли два матча и вышли с первым местом, в полуфинале им предстояла встреча с командой, занявшей 2-е место в группе "А". А у "Ветеранов" и "PokerStаrs" одинаковое количество забитых и пропущенных очков, да и между собой счёт—2:2. Планировалась переигровка.



Результаты 2-го дня:

Матч за 3-е место особых сюрпризов не принес. Вымотанная "Солнышком" и "Ветеранами" команда Андрея Канаховича "Pokerstars" сдала позиции. "Pokerclub" Виталия Смолякова уверенно победил со счетом 2:0.

Набравшее обороты еще на групповом этапе "Солнышко" и дальше прошлось снежным комом по соперникам, одолев все соревнования без поражений, а в финале за "золотые медали" разнесло "в пух и прах" бодибилдеров со счетом 5:0.



Награды распределились так:

1-е место: "Солнышко" (в составе Вадим Шокель, Андрей Пахирко, Александр Петкевич, Александр Валявко, Павел Жабёнок, Егор Хмельник);

2-е место: "Бодибилдеры" (Владислав Ляшук, Артём Дроздович, Артём Шевчёнок, Артём Андилевко, Дмитрий Гайлеш, Артём Малюш);

3-е место: "Pokerclub" (Александр Петров, Максим Платонов, Виталий Смоляков, Игорь Рябцев, Денис Козловский, Денис Шевченков).

Отдельное спасибо за фото Ксении Жук, Кристине Кузьминой и Татьяне Арсоба. Больше иллюстраций можно увидеть "Вконтакте" в группе "ФК "Миоры". Огромная благодарность отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, а также ОО "БРСМ" за награды и сладкие призы.

Максим ПЛАТОНОВ.