Авторизация
 

Жаночы турнір па футболе прайшоў у Міёрах

 В августе в Миорах по традиции проводится женский турнир по футболу — одно из самых интересных и захватывающих спортивных мероприятий, которое не имеет аналогов в области. Море эмоций, знакомств, азарта — хороший стимул для участия в соревнованиях и тренировках.

Не все девушки знают правила и нюансы игры, а слова типа "инсайд", "вингер", "шведка", "хавбек" и вовсе сравнивают с ругательствами. Для решения этих моментов к каждой команде прикреплялся тренер. Соревновались "BlackUnited" во главе с молодым и перспективным Игорем Чернявским, "Пуля", ведомая опытным и матерым "футбольным волком" Олегом Григоровичем и "24/7 Тигр", у руля которой игрок ФК "Миоры" Максим Платонов.


По сравнению с двумя прошлыми годами команд стало меньше, но футбол такой же интересный. Первыми на поле вышли "24/7 Тигр" и "Пуля". Голевой момент появился на первой же минуте, а Рита Гракович принесла плюс в копилку "тигров", её успех повторила Юлия Пухальская. Казалось, "Пуля" уже не встанет с колен. Однако Мария Крупко решила исход встречи иначе, "заколотив" в ворота соперника свой первый гол. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "24/7 Тигр".


Затем победители встретились с "BlackUnited". Победа в этом матче для "тигров" означала неоспоримое первенство. Но в первом тайме они не отличились, в то время как соперники создали массу опасных моментов. После очередного штурма ворот, выводя мяч из аута, Полина Жук из "BlackUnited" сделала передачу на Ольгу Жук, а та забила гол. "24/7 Тигр" сразу же включились в игру, но их соперники ушли в глухую оборону. Счёт остался 1:0 в пользу "BlackUnited".


В последнем матче "Пуля" играла против "BlackUnited". Команда Игоря Чернявского рассчитывала на выигрыш или ничью, чтобы в итоге занять первое место. Девушки из "24/7 Тигр" поддерживали "Пулю", потому что их эверест предрекал золотые медали для "тигров". Финал завершился со счётом 0:0.


В итоге: І место—"BlackUnited" (тренер Игорь Чернявский), ІІ—"24/7 Тигр" (Максим Платонов), ІІІ место—"Пуля" (Олег Григорович).
Игорь Чернявский привёл свою обновленную команду к первому месту второй год подряд. Здесь точнее всех играла голкипер Анастасия Уткина. Лучшей футболисткой "Пули" признана Мария Крупко. Тренер "24/7 Тигр" похвалил всех своих подопечных. Участницы турнира награждены медалями, почётными грамотами и сладкими призами.

Ольга Жук, "BlackUnited":
—Если честно, мы не рассчитывали на победу. Почему всё-таки смогли? Во-первых, командный дух, мы сыграли как единое целое. Во-вторых, большое спасибо нашим руководителям Игорю Чернявскому и Владиславу Ляшуку. В-третьих, много тренировались, иногда дважды в день. Поэтому победу заслужили.


Татьяна Курлович, "24/7 Тигр":
—"BlackUnited" оказались сильнее. Мы не расстроились из-за второго места, это тоже хороший результат. В следующем году подготовимся лучше.
Мария Крупко, "Пуля":
—Заняли третье место, но я рада, что приняла участие. Мне очень понравилось, хочу еще! Думаю, что нужно выбрать лучших игроков и провести подобный турнир против других городов.
Татьяна Арсоба, «24/7 Тигр»:
—Такие соревнования оставляют яркие эмоции и приятную боль в мышцах. Хочется в них участвовать почаще. Молодцы—девчонки, которые перебороли свой страх, вышли на поле и достойно играли. Отдельное спасибо организаторам, что развивают спорт в Миорах. Для нас это важно!
Ксения Андриенко, "Пуля":
—Спасибо организаторам, тренерам, судьям. Мне кажется, что все три команды по силам равные. На тренировках мы отрабатывали разные комбинации, а во время игры... адреналин зашкаливал и не все удавалось. Но, по-моему, в женском футболе это нормальное явление. Жду следующего турнира и надеюсь, что участниц соберётся больше.

Максим ПЛАТОНОВ.

скачать dle 11.3
рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Женский турнир по волейболу в Миорах
» В Миорской спортшколе открытый областной турнир по мини-футболу
» В Миорах прошёл открытый межрайонный турнир по мини-футболу
» Кубок "выбрал" Миоры
» Приглашает областной открытый турнир по мини-футболу на призы ФСК "Атлант"
Пакінуць каментар
иконка
Наведвальнікі, змешчаныя ў групе Гости, не могуць пакідаць каментары да дадзенай публікацыі.
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

"Чорная хата" ў вёсцы Блажкі

  • 21 август 2017, 11:00
  • 135
  • 0

ААТ "Чэрасы" ўвайшло ў склад холдынгу

  • 21 август 2017, 09:47
  • 90
  • 0

Выратавальнікі Міёрскага РАНС правяралі бяспеку на жніве

  • 21 август 2017, 09:42
  • 50
  • 0

"Міёрскі гурман" запрашае

  • 21 август 2017, 09:33
  • 82
  • 0

Спартыўны інтарэс на Міёрскім возеры

  • 21 август 2017, 09:27
  • 59
  • 0

Аб'ектыў язненца настроены на поспех

  • 21 август 2017, 09:18
  • 65
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 483
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 32 352
  • 1

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 12 109
  • 0

Пераброддзе 2012. Погляд вучонага

  • 31 август 2012, 15:19
  • 10 900
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 874
  • 0

  • 11 февраль 2011, 11:20
  • 9 904
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 453
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 0
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 0
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 0
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 0
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 788
  • 2
Курс валют в Беларусь
Святы
Праздники БеларусиБлижайшие праздники Беларуси
Православные праздникиБлижайшие православные праздники
Католические праздникиБлижайшие католические праздники
Именины 23 августа 2017
Вячеслав, Роман, Афанасий

Именины 22 августа 2017
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Ирина, Маргарита, Мария, Яков

Госці краін
free counters
Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет