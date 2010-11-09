В августе в Миорах по традиции проводится женский турнир по футболу — одно из самых интересных и захватывающих спортивных мероприятий, которое не имеет аналогов в области. Море эмоций, знакомств, азарта — хороший стимул для участия в соревнованиях и тренировках.

Не все девушки знают правила и нюансы игры, а слова типа "инсайд", "вингер", "шведка", "хавбек" и вовсе сравнивают с ругательствами. Для решения этих моментов к каждой команде прикреплялся тренер. Соревновались "BlackUnited" во главе с молодым и перспективным Игорем Чернявским, "Пуля", ведомая опытным и матерым "футбольным волком" Олегом Григоровичем и "24/7 Тигр", у руля которой игрок ФК "Миоры" Максим Платонов.



По сравнению с двумя прошлыми годами команд стало меньше, но футбол такой же интересный. Первыми на поле вышли "24/7 Тигр" и "Пуля". Голевой момент появился на первой же минуте, а Рита Гракович принесла плюс в копилку "тигров", её успех повторила Юлия Пухальская. Казалось, "Пуля" уже не встанет с колен. Однако Мария Крупко решила исход встречи иначе, "заколотив" в ворота соперника свой первый гол. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "24/7 Тигр".



Затем победители встретились с "BlackUnited". Победа в этом матче для "тигров" означала неоспоримое первенство. Но в первом тайме они не отличились, в то время как соперники создали массу опасных моментов. После очередного штурма ворот, выводя мяч из аута, Полина Жук из "BlackUnited" сделала передачу на Ольгу Жук, а та забила гол. "24/7 Тигр" сразу же включились в игру, но их соперники ушли в глухую оборону. Счёт остался 1:0 в пользу "BlackUnited".



В последнем матче "Пуля" играла против "BlackUnited". Команда Игоря Чернявского рассчитывала на выигрыш или ничью, чтобы в итоге занять первое место. Девушки из "24/7 Тигр" поддерживали "Пулю", потому что их эверест предрекал золотые медали для "тигров". Финал завершился со счётом 0:0.



В итоге: І место—"BlackUnited" (тренер Игорь Чернявский), ІІ—"24/7 Тигр" (Максим Платонов), ІІІ место—"Пуля" (Олег Григорович).

Игорь Чернявский привёл свою обновленную команду к первому месту второй год подряд. Здесь точнее всех играла голкипер Анастасия Уткина. Лучшей футболисткой "Пули" признана Мария Крупко. Тренер "24/7 Тигр" похвалил всех своих подопечных. Участницы турнира награждены медалями, почётными грамотами и сладкими призами.

Ольга Жук, "BlackUnited":

—Если честно, мы не рассчитывали на победу. Почему всё-таки смогли? Во-первых, командный дух, мы сыграли как единое целое. Во-вторых, большое спасибо нашим руководителям Игорю Чернявскому и Владиславу Ляшуку. В-третьих, много тренировались, иногда дважды в день. Поэтому победу заслужили.



Татьяна Курлович, "24/7 Тигр":

—"BlackUnited" оказались сильнее. Мы не расстроились из-за второго места, это тоже хороший результат. В следующем году подготовимся лучше.

Мария Крупко, "Пуля":

—Заняли третье место, но я рада, что приняла участие. Мне очень понравилось, хочу еще! Думаю, что нужно выбрать лучших игроков и провести подобный турнир против других городов.

Татьяна Арсоба, «24/7 Тигр»:

—Такие соревнования оставляют яркие эмоции и приятную боль в мышцах. Хочется в них участвовать почаще. Молодцы—девчонки, которые перебороли свой страх, вышли на поле и достойно играли. Отдельное спасибо организаторам, что развивают спорт в Миорах. Для нас это важно!

Ксения Андриенко, "Пуля":

—Спасибо организаторам, тренерам, судьям. Мне кажется, что все три команды по силам равные. На тренировках мы отрабатывали разные комбинации, а во время игры... адреналин зашкаливал и не все удавалось. Но, по-моему, в женском футболе это нормальное явление. Жду следующего турнира и надеюсь, что участниц соберётся больше.

Максим ПЛАТОНОВ.