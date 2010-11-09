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Міярчане паспяхова выступілі на фестывалі "Віва Браслаў"

 22 июля спортивная делегация Миорщины в составе представителей пляжного футбола и волейбола отправилась на фестиваль "Вива Браслав". 

Соперниками наших футболистов стали браславчане и хорошо знакомая по Чемпионату области команда "Полоцкгаз". В первой игре с Браславом миорчане успешно справились с задачей. Уже на четвертой минуте капитан Вадим Кореневский "пушечным ударом" со штрафного в дальнюю девятку открыл счёт, при этом чуть не порвав сетку ворот. Второй гол организовала связка Сивко-Дроздович. Первый скинул мяч грудью набегающему Дроздовичу, который техничным ударом пробил мимо голкипера в дальний угол ворот. Первые три очка и впереди важнейшая игра с полочанами. Равный по опасным моментам первый тайм отправил команды на перерыв, после которого началась голевая феерия. Поворотливее всех на добивании оказался Евгений Добровольский, превратив нули на табло в счет 1:0 в пользу Миор. Но не прошло и минуты после розыгрыша мяча, как нефтяники сравняли счет ударом со штрафного. Дальше — больше: за 30 секунд до окончания матча нападающий полочан ударом через себя вывел своих в финал, а миорчан перевел в ранг зрителей.


В нашей команде играли: Денис Жабёнок, Константин Петров, Максим Платонов, Евгений Добровольский, Сергей Закревский, Илья Сковородко, Артём Дроздович, Вадим Кореневский, Алексей Сивко, Игорь Чернявский.

Остались без финала Андрей Ершов и Александр Жолнерович, которые представляли Миорский район в мужском пляжном волейболе. Они уступили со счетом 2:1 знакомой команде из Верхнедвинска в составе Езерского и Богатко.

 Золотые волейболистки

В женском волейболе участвовали воспитанницы Владимира Вишнякова: Наталья Хадыко и Татьяна Арсоба, Маргарита Гракович и Юлия Грецкая, Ольга и Ксения Жук.

Ольга Жук поделилась впечатлениями:

—Среди пяти матчей сложнее всех показался против Новополоцка. Мы с Ксюшей впервые сыграли в паре, и это сказалось. Во многом потому первую партию упустили, но собрались во второй, а в третьей лидировали уверенно.
Затем сёстры Жук встретились со знакомыми соперницами—Ритой Гракович и Юлией Грецкой. Сначала никто не уступал, однако желание Ольги и Ксении выйти вперёд оказалось сильнее, и они выиграли со счётом 29:27. В третьей игре наши девчата соревновались с командой "Минского моря". Оппоненты пытались давить на миорчанок психологически, но вышло ровно наоборот. Ольга и Ксения стойко выдержали натиск и дали отпор, оставив за собой две партии. Однако в следующей игре всё сложилось не так успешно.


—Мы соревновались с опытными минчанками, у которых есть чему поучиться. Нам не удалось зацепить ни одной партии. На результате сказался второй матч подряд. В общем, игра сложилась не на силу, а на видение поля.


После проигрыша наши волейболистки не теряли надежду. Финальный матч состоялся против прошлогодних чемпионов—команды Гомеля. В 2016-м Ольга Жук и Юлия Грецкая уже боролись с ними за первое место, но потерпели фиаско. Поэтому миорчанки настраивались на сильную игру.


—Как мы победили? Поймали на плохом движении основного нападающего, играли только на пасующего, у нас получилась хорошая и сильная подача,—рассказывает Ксения.


—Мы сделали минимум ошибок, получив при этом максимальный результат,—добавляет Ольга.
Обыграв действующего чемпиона, девушки не надеялись на золотые медали, ведь в пассиве имели одно поражение. Однако судьи определили, что Ольга и Ксения Жук в сумме имеют больше очков, чем минчане. Это стало приятной неожиданностью. Кроме золотых чемпионских медалей, девушкам подарили фирменные майки "Viva Braslav", шейкеры и сумку мороженого.
***
Огромное спасибо за помощь в подготовке публикации Анастасии Уткиной, которая взяла интервью у сестер Жук и поддерживала спортсменов на фестивале.


Максим ПЛАТОНОВ.

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