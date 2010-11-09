2 июля, в День города, в ненастье в Миорах состоялся один из центральных матчей группы. В гости к бронзовому призёру прошлогоднего чемпионата приехали победители — Лепель. В нынешнем турнире команды не с прежним успехом борятся за попадание в финал и вектор этой борьбы дал крен в сторону Миор.

Лепель играет, вроде, как обычно, зачастую доминирует, много владеет мячом, но с трудом создает голевые ситуации и забивает. Может, виною травмы ключевых игроков. Не нашёл Лепель победную игру и под проливным дождем в Миорах. В итоге счёт 4:3 в пользу наших!

Подробнее о матче поведала поклонница миорской команды Татьяна Арсоба:

— Лепель больше владел мячом, но превзошёл лишь в исполнении стандартов. Они создали первый опасный момент, когда миорский вратарь неудачно пробил от ворот. Открыл счёт также Лепель. При штрафном ударе не все оборонцы миорчан вышли за линию штрафной, а на дальней штанге лепельский футболист замкнул этот стандарт. Вскоре хозяевам поля удалось сравнять счет. Дроздович сделал навес с левого фланга, и все тот же никем не прикрытый Смоляков, не дав опуститься мячу на газон, с лета пробил. Вратарь оказался бессилен.

В начале второго тайма Миоры сделали два быстрых гола. Добровольский поборолся, отобрал мяч у соперника и пробил метров c 30-ти. Удар не сильный, но по замысловатой траектории мяч опустился за шиворот вратарю почти в самую "девятку". А через пару минут Чубревич делал навес с левого фланга, мяч срезался с ноги и опять улетел через голкипера в дальний угол.



Потом началось тотальное наступление Лепеля. Стараясь удержать победу, хозяева поля прижались к воротам — гости атаковали. Один мяч лепельчане отыграли из-за пределов штрафной благодаря рикошету, затем и вовсе счет сравнялся. На последней минуте случилось непредвиденное. Миоры получили право на штрафной удар. Смоляков пробил в угол по позиции вратаря низом, и мяч с отскоком от газона залетел в "рамку" — 4:3. Четыре добавленные минуты Лепель безрезультатно "провисел" на воротах соперника. Пока шансов попасть в финал больше у Миор — они четвертые.



Наши ребята: Владислав Костюкевич, Максим Платонов, Константин Петров, Алексей Сивко, Вадим Шокель, Денис Жабёнок, Евгений Добровольский, Сергей Мышко, Роман Чубревич, Артём Дроздович, Виталий Смоляков. На замены выходили Игорь Чернявский, Андрей Пахирко, Максим Антанёнок, Валерий Мороз.



Огромная благодарность болельщикам, которые несмотря на не самую лучшую погоду, поддержали команду родного города. С победой!