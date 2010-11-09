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Спаборнічалі ва ўрочышчы Навалака

 На районном турслете школьников в урочище Наволока соперничали средняя и старшая возрастные группы. 

Участникам предстояло пройти туристическую полосу препятствий и спортивное ориентирование. Незачетными были конкурсы художественной самодеятельности, настенных газет и быта.


В средней возрастной группе общекомандное первое место заняла сборная Узменской детский сад-базовой школы. В тройку лидеров вошли представители Цветинской и Милашовской школ.


В лидерах старшей возрастной группы — дружина Дисненской средней школы. Второе и третье места завоевали Миорская СШ №2 и Турковская детский сад-средняя школа.


Победители и призеры награждены дипломами и призами отдела образования, спорта и туризма райисполкома.


Игорь МАТЕЛЕНОК.

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