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Ларыса Малецкі ведае ўсё пра спартыўнае жыццё Міёрскага раёна

Лариса МАЛЕЦКАЯ знает всё о спортивной жизни Миорского районаСпортивная жизнь района — другое измерение, где люди отвлекаются от обыденности и восстанавливают силы. Еще этот мир требует особого внимания. Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Лариса МАЛЕЦКАЯ знает об этом не понаслышке. Рассказала о ходе дел в курируемой ею сфере.

 

НА МИОРЩИНЕ заниматься спортом может каждый. Для этого есть все условия: 152 спортивных сооружения, а также материально-техническая база 16-ти учреждений образования и физкультурно-спортивного клуба "Миоры".


Летом прошлого года на городском стадионе появились сразу две площадки для пляжного волейбола. Теперь здесь проходят крупные соревнования. При финансовой поддержке районного исполнительного комитета отремонтирован стрелковый тир в СШ №2, приобретены комплекты спортивной формы. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Василий Попко поспособствовал в получении лыжероллеров для учеников Чепуковской детский сад-средней школы.


Постепенно проводится укрепление материально-технической базы, пополнение спортивного инвентаря и оборудования. Так, в 2016 году ФСК "Миоры" потратил на эти цели 86 миллионов неденоминированных рублей.


В РАЙОНЕ работают 58 штатных физкультработников. Почти все—с профильным высшим образованием. От этих людей зависит спортивное будущее Миорщины. Они приобщают школьников, взрослое население района к здоровому образу жизни. В этом учебном году каждый второй учащийся занимается в спортивных кружках и секциях. Количество увлеченных физкультурой и спортом на Миорщине—до половины от общей численности населения. Загрузка спортивных сооружений по итогам года составила 74 процента.


Организовано проведение районной спартакиады школьников. Сборная команда района участвует во всех видах состязаний в программе областной спартакиады.


Подготовкой футболистов, легкоатлетов и волейболистов занимается, главным образом, детско-юношеская спортивная школа. Здесь работает 21 группа. Команды— постоянные участницы областной спартакиады и первенств области среди детско-юношеских спортшкол. В прошлом году наши ребята принесли в районную "копилку" восемь призовых мест.


Также желающие могут заниматься в группах по киокушинкай карате-до, а еще боксом. В 2016-ом 67 юных спортсменов, победителей и призеров областных и республиканских соревнований, а также пять тренеров-преподавателей награждены денежными премиями райисполкома на районном празднике для одаренных и талантливых детей "Звездная россыпь". 15 мая нынешнего года награды получили почти 40 спортсменов и четыре тренера. Районная организация общественного объединения "Белая Русь" юным футболистам подарила спортивную игровую форму.
СПОРТИВНАЯ жизнь Миорщины в 2016 году в прямом смысле этого слова "бурлила". ФК "Миоры" провел порядка полсотни спортивных массовых мероприятий. В них участвовали более двух тысяч человек. Организовывались международные турниры по волейболу с участием команд из Российской Федерации и Латвийской Республики. Молодежная команда ФК "Миоры" в Чемпионате области по футболу в прошлом году заняла третье место.


Одно из самых масштабных событий—круглогодичная спартакиада среди работников организаций, учреждений и сельхозпредприятий района. Среди организаций и предприятий победил отдел образования, спорта и туризма райисполкома, а у сельхозпредприятий лидер—СУП "Повятье".
Значительный вклад в движение за здоровый образ жизни в своих трудовых коллективах вносят руководители местных агропредприятий, которые из года в год участвуют в спортивной жизни района. Это Лев КРЮК (СУП "Повятье"), Василий МИХАЛКИВ (ПУПКС "Миорский"), Игорь БРИНКЕВИЧ (ОАО "Узменский край"), Иван ЮРАШЕК (ОАО "Турково"), Станислав БОГДАНОВИЧ (КУП "Язно"). Энергичнее стало развиваться спортивное движение в ОАО "Дригучи" (руководитель Владимир ЖИЛИНСКИЙ) и СУП "Титово" (руководитель Франц ВЕРШАЛОВСКИЙ).


Впереди замечательная пора лета, когда пройдет множество спортивно-массовых мероприятий. Одно из них—районно-туристический слет молодежи. Приглашаются принять участие все учреждения, организации и сельхозпредприятия. Впереди также игры по пляжному волейболу, футболу среди команд юношей и девушек и многое другое. 

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