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У Віталія Янкоўскага з Язна кожны дзень распісаны па хвілінах

У Виталия ЯНКОВСКОГО из Язно день расписан по минутамУ Виталия ЯНКОВСКОГО из Язно каждый день расписан по минутам. С утра в средней школе он физрук, а после обеда уже инструктор-методист по месту жительства физкультурно-спортивного клуба "Миоры". Когда есть время, тренирует местных любителей волейбола и участвует в различных первенствах.

 

Подход к преподаванию физкультуры у Виталия классический. Наставник старается быть примером для детей, а значит, разминается вместе с ними, бегает кроссы, играет в футбол, прыгает через козла. На его уроках в спортзале все равны.


Еще он не только хвалит, но и критикует учеников. Заслуженно, в меру, и в случае необходимости. Нельзя не поощрить воспитанника добрым словом, если тот старается и преуспевает. Иногда требуется элементарная поддержка в виде дружеского совета. А чаще помогает раскрыться метод кнута и пряника.


У Виталия Янковского что ни занятие, то первенство. Сегодня "шумит" спринт, а завтра мальчишки играют в футбол, в то время как девочки соперничают в волейболе. Итог таких встреч—комплименты и хорошие оценки. Дипломы, медали и кубки школьники добывают уже на крупных турнирах, к которым их из года в год готовят в стенах родного учебного заведения.


Сам Виталий постоянно представляет на соревнованиях КУП "Язно". Завоевывает награды. Так, зимой в районном турнире по гиревому спорту среди сельхозпредприятий в весовой категории до 90 килограммов вошел в тройку сильнейших. Также любит легкую атлетику.
Признался, что тяга к спорту появилась еще в школе. Родился в Борисовском районе в деревне Рогатка. Учился в Холхолицкой школе. Пять лет назад окончил Полоцкий государственный университет по специальности учителя физической культуры. Был направлен на отработку в Язно. Здесь на турслете познакомился с будущей женой Викторией.


Кстати, молодая супруга работает в райпо. Разделяет увлечение мужа и сама играет за сельхозпредприятие "Язно" в шахматы и шашки. Даже участвует в турнирах по стрельбе из пневматической винтовки.

 

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Учитель физкультуры Язненской средней школы Виталий Янковский приобщает детей к здоровому образу жизни необычным способом. Он штудирует вместе с ними опыт и жизненный путь состоявшихся спортсменов, а в частности, участников Олимпийских игр. Некоторым это помогает найти себя в мире спорта.

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.

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