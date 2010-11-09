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Як настаўнік падарыў пуцёўку ў жыццё дырэктару ФСК "Міёры"

Как учитель подарил путевку в жизнь директору ФСК "Миоры"Директор физкультурно-спортивного клуба "Миоры" Максим ПЛАТОНОВ играет в футбол за районную сборную. Сам организовывает первенства. Каждый день "варится" в среде местных любителей ЗОЖа — и счастлив. А ведь истинную стезю мог и не найти, если бы не преподаватель физкультуры Чепуковской детский сад — средней школы Виктор МОСКАЛЕВ. Он подготовил парня к поступлению в университет и по сей день выручает дельными советами...

 

МАКСИМ познакомился с Виктором Владимировичем на одном из уроков физкультуры в Чепуковской школе, где учился. Уже тогда преподаватель отбирал из числа воспитанников самых перспективных и усиленно готовил их к поступлению в учебные заведения со спортивным уклоном.
Подающего надежды юного спортсмена Виктор Москалев разглядел и в Максиме. Долго наблюдал за ним. Выяснил, что мальчишка собирается "штурмовать" Витебский государственный университет имени Петра Машерова. Для зачисления на факультет физической культуры и спорта ему необходимо было сдать нормативы по плаванию, бегу, подтягиванию и другие. Начал школьника натаскивать.


Как учитель подарил путевку в жизнь директору ФСК "Миоры"ОТЗЫВЧИВЫЙ и внимательный профессионал подарил Максиму Платонову путевку в жизнь. Поведал ключевые правила, без которых в спорте никак. Вот некоторые из них, которые больше пригодятся бегунам.
Если собираешься бежать кросс, подтягиваться или участвовать в подвижных играх, важно успеть сделать разминку. Мышцы должны подготовиться к предстоящей нагрузке. В ином случае грозит травма.


Дольше продержаться на дистанции во время забега поможет правильное дыхание. Для каждого организма существует свой ритм. Вот, например, Максиму комфортен самый распространенный режим: на четыре шага—вдох носом и на следующие четыре—выдох ртом.


ЕЩЕ одна хитрость касается бега по кругу. Так, чтобы возыметь преимущество над соперниками, необходимо до старта занять позицию на дорожке в полосе ближе к центру стадиона. Сокращается радиус, а, следовательно,—и расстояние.
Как настроить кроссмена только на победу? Кричать ему вслед. Не созерцать молча, как делают некоторые тренеры, а громко требовать полной самоотдачи…


Остальные тайны директор физкультурно-спортивного клуба раскрывать не стал. Ведь должны быть секреты от соперников. Однако обратил внимание, что Виктор Москалев до сих пор помогает советами в деле организации соревнований. Он отлично ориентируется в правилах всех турниров, которые проводятся у нас в районе.

 

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