Финишировал открытый Кубок Новополоцка по ката, посвященный Дню Победы. Соперничали команды из профильных клубов Полоцка, Новополоцка, Верхнедвинска и Миор. Наши земляки вернулись с наградами.
Первое место в индивидуальном выступлении в младшей возрастной группе заняла Виктория Совейко. В средней возрастной группе второй стала Ксения Абрамова.
Миорская сборная в индивидуальном зачете по количеству баллов завоевала второе место.
В групповом выступлении наш город представляли Дмитрий Волынец, Евгений Гракович и Ксения Абрамова. И опередили всех.
Победителям и призерам вручили кубки и дипломы.
Игорь МАТЕЛЕНОК.