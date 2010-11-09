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Міярчане на першынстве па ката

Миорчане на первенстве по катаФинишировал открытый Кубок Новополоцка по ката, посвященный Дню Победы. Соперничали команды из профильных клубов Полоцка, Новополоцка, Верхнедвинска и Миор. Наши земляки вернулись с наградами. 

 

Первое место в индивидуальном выступлении в младшей возрастной группе заняла Виктория Совейко. В средней возрастной группе второй стала Ксения Абрамова.
Миорская сборная в индивидуальном зачете по количеству баллов завоевала второе место.


В групповом выступлении наш город представляли Дмитрий Волынец, Евгений Гракович и Ксения Абрамова. И опередили всех.
Победителям и призерам вручили кубки и дипломы.


Игорь МАТЕЛЕНОК.

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