О боевых делах Плиских бригад, что действовали на Дисненщине и Миорщине рассказывал Федор Юрченко

Основной зоной деятельности партизанской бригады «Октябрь» являлся Плисский район. На базе этого формирования действовали подпольные Плисские райкомы партии и комсомола, издавалась районная газета. О боевых делах бригады, в том числе на Дисненщине и Миорщине, в многочисленных публикациях в нашей районке рассказывал ее командир Федор Юрченко, который учительствовал в послевоенное время в соседнем Шарковщинском районе. Существенным дополнением тех воспоминаний стали дневники комиссара отряда № 4 имени Горького Ивана Кобрянова, который неоднократно выступал и перед учениками Миорской СШ № 3.

Воспоминания «По дорогам войны» Иван Кобрянов написал в 1975-76 годах, а это 288 листов рукописи в трех общих тетрадях обычной чернильной ручкой. Одна из них и теперь находится в экспозиции школьного музея «Партизанское движение на Миорщине». Чем для нас интересны мемуары ветерана?

Иван Андреевич родился в 1915-м в деревне Вербисово Кардымовского района на Смоленщине. В три года остался без отца. Его и младшего брата воспитывали дедушка и бабушка. Учился в школе, потом в техникуме, служил в милиции и участвовал в борьбе с бандитизмом. Яркой страницей считал службу в Красной Армии политруком батареи в 29-м отдельном артиллерийском полку, затем политруком роты. В 1940 году направлен в Лиепаю, где и застала его война. Пережил трагедию первых дней гитлеровского нападения, жестокие бои с превосходящими силами фашистов, ранение, контузию, полное рисков отступление по оккупированной территории.

Во время движения к фронту Ивану Андреевичу удалось собрать отряд из семнадцати красноармейцев. На Браславщине они встретили партизан бригады «Спартак». Автор мемуаров стал политруком взвода разведки этой бригады, а осенью 1942-го по согласованию с командованием вступил в отряд «Октябрь» из земляков-смоленцев.

14 октября 1942 года отряд из 27 комсомольцев и активистов Усвяцкого района на Смоленщине под командованием Федора Кирилловича Юрченко (псевдоним Ветров) перешел линию фронта и по решению Вилейского облкома КП (б)Б направлен в Плисский район. В марте следующего 1943-го часть отряда под командованием комиссара Ивана Юкши направилась на Миорщину. Оба формирования быстро росли. В сентябре они насчитывали уже около 300 бойцов и стали основой бригады «Октябрь» из четырех отрядов. Командиром отряда № 4 имени М. Горького был назначен Ф. Зырянов, комиссаром – И. Кобрянов, начальником штаба – И. Садчиков.

Иван Андреевич отмечает весьма юный возраст некоторых «ветровцев». Так, Васе Артюхову было всего 14 лет, Пете Кампану – 15, по 16-17 Голубеву и Васе Вязменову, Марии Максименко, а также Марии Титовой, которая погибла в борьбе с врагом. Замечательная разведчица Нина Антоновна Райпс 1925 года рождения погибла возле деревни Голубичи. А самым юным партизаном являлся 12-летний уроженец Миорского района Олег Панкрот, который мстил врагу за смерть отца Семена.

Иван Кобрянов вместе с Борисом Выхдцевым и Анатолием Ехлаковым преимущественно занимались агитационно-разъяснительной работой среди населения деревень Суховержье, Дульские, Мнюхи, Крюки, Ковалевщина и других, привлечением молодежи в ряды партизан. Это было непростой задачей, так как зимой 1942-43 годов отряд укрывался от врага на «островах» труднопроходимого тогда болота Жады, а местное население только полтора года жило при советской власти.

Среди первых, кто начал сотрудничать с партизанами, Иван Кобрянов назвал Дуната Лимановского и его дочерей Ядвигу и Камилу, Александра Зубко, Вацлава Савицкого. Они собирали сведения о фашистах, собирали для лесных солдат продукты и теплые вещи.

Первым вступил в партизаны сбежавший от расстрела еврейского гетто в Миорах Шевель Нихамчин, затем были жители Птицких отец с сыном Фома и Дмитрий Борки. Активно помогали связные-разведчицы Ольга Грецкая из Попкова Луга, Елена Лесович из Миор. Юзя Шубина из Александрова сожгла здание гмины в Миорах, но при попытке поджечь склад горючего ее схватили, под пытками никого не выдала и была расстреляна.

Особенно много молодежи пополнило отряд из Туркова и окрестностей. Мужеством и героизмом выделялись Владимир, Василий и Виктор Гогалинские, Аркадий Понизник, Сидор и Василий Шаменки. К своим воспоминаниям Иван Кобрянов прилагает полный список партизан отряда – уроженцев Миорщины.

В течение 1942-1943 годов народные мстители уничтожали рельсы и мосты на железных дорогах Друя – Воропаево, Полоцк – Двинск, Крулевщизна – Молодечно. Совместно с подпольщиками систематически повреждали телеграфную и телефонную связь между гарнизонами Дисны, Миор, Браслава, Глубокого.

В июне 1943-го партизаны «Октября» помогали бригаде имени Рокоссовского штурмовать дома немцев в Миорах. А уже через несколько дней «ветровцы» провели встречный бой с охраняемым обозом из Дисны. В историю партизанского движения он вошел как «Крюковский бой». Вот его описание:

«Гитлеровцы Миорского гарнизона получали боеприпасы и продовольствие из Дисны. Получив известие о том, что обоз отправился из Дисны, партизаны решили устроить в лесном массиве возле деревни Старые Крюки засаду. Гитлеровцы были хорошо вооружены: два ротных миномета, четыре ручные пулемета, 50 винтовок, 16 автоматов. Партизаны пропустили главный дозор фашистов, а затем ливнем автоматного и пулеметного огня встретили основные силы фашистов. Сразу были убиты первые и последние лошади. Таким образом путь врагам вперед и назад был перекрыт. Но противник не желал оставлять обоз и открыл по партизанам шквальный огонь из всех видов оружия. Укрытием врагу служили кучи камней возле дороги. В течение двух часов продолжался бой. Понеся большие потери, фашисты вынуждены были оставить обоз и отступить на северо-запад от деревни Крюки. В этом бою партизаны уничтожили 19 захватчиков, 27 – ранили. В плен захвачены два офицера, в том числе начальник жандармерии округа. Наши потери: два партизана погибли и три ранены».

Далее Иван Кобрянов в календарном плане перечисляет боевые операции бригады «Октябрь» в зоне своих действий. В частности, с 24 по 30 октября 1943 года группы партизан отряда имени Горького во главе с командирами отделений И. В. Ивиным и Н. А. Томашевичем на дорогах Миоры – Дисна, Миоры – Новый Погост, Миоры – Друя, Миоры – Германовичи, Дисна – Лужки сожгли или взорвали 32 моста, повредили 22 километра телефонной связи. 27 октября на участке железной дороги Миоры – Шарковщина взорвано 150 рельс и движение поездов полностью прекращено.

Подробно описывает Кобрянов уничтожение карателей-грабителей возле деревни Григоровщина. В ответ гитлеровцы организовали карательную экспедицию численностью 200 солдат с орудиями и минометами. Партизаны вынуждены были отступить на болото Ельня. Каратели преследовать их не решились, зато сожгли деревни Суховержье, Крюки, Дульские.

В этом бою отличились командиры взводов Александр Насупкин и Геннадий Поляков, командиры отделений Томашевич, Мелешко, Аркадий Панизник, пулеметчики Галкин и Корольков.

Яркой страницей в деятельности бригады «Октябрь» стало участие в Полоцко-Лепельской операции против превосходящих сил противника. Она окончилась трагически. Гитлеровцы бомбили позиции партизан так называемыми контейнерами, из которых небольшие бомбы взрывались у самой земли. Под прикрытием из воздуха и после мощной артподготовки каратели прорвали партизанскую оборону. Отряд имени Горького гранатами и автоматным огнем прорвался из окружения, с боями отступал, наконец, небольшими группами пробивались к болоту Ельня. Но и здесь их ожидала вторая блокада. Отступали мокрые, голодные, без боеприпасов, под минометным и артиллерийским огнем. Все лесные хутора сожжены, их жителей и партизан расстреливали на месте.

Кобрянов со слов свидетелей Александра Гагалинского и Ивана Лущенка рассказывает о подвиге партизана отряда «Москва» Василия Григорьевича Томашевича из деревни Барсуки. Он находился в хоздворе и не участвовал в боевых операциях. Пас партизанских коров, лошадей, заготавливал дрова. Не ходил и на занятия по изучению стрелкового оружия. Всегда спокойный, казалось, биться с врагом он не сможет. Но когда группа вырвавшихся из блокады партизан была вынуждена принять бой у «Чернова моста», Василь метко стрелял из трофейного автомата даже будучи раненым в руку и плечо. Когда патроны закончились, фашисты толпой бросились к лежащему на бруствере окопчика и истекающему кровью парню. Но тут он ожил и из последних сил метра на два бросил противотанковую гранату. От мощного взрыва не осталось в живых карателей, погиб и наш герой.

Третья тетрадь воспоминаний Ивана Кобрянова посвящена последней карательной экспедиции фашистов, когда они смогли окружить болото Ельня. Кто не успел прорваться, прятались во мху. Каратели шли цепью с собаками, все подозрительное протыкали штыками. Не каждому партизану хватило выдержки пролежать трое суток в воде без пищи, хотя был конец мая. Так, товарищ Кобрянова Рамза из Узмен весь закопался в мох, на голову надел купину и не вскрикнул, когда фашист вспрыгнул кованым сапогом на курганок, под которым он прятался. Но так везло далеко не всем. Автору мемуаров с небольшой группой соратников удалось выйти из блокады, пробраться в Козьянские леса, откуда каратели уже ушли. А встреча с воинами Красной Армии вообще произошла под Друей.

В место сбора – местечко Плисса – вышло 257 партизан бригады «Октябрь» с одним минометом, пятью противотанковыми ружьями, 15 пулеметами, 59 автоматами и 200 винтовками. Из 4-го отряда из 120 бойцов уцелело 67. Им еще предстояло выкуривать из лесов отставших гитлеровцев и местных бандитов, воевать на фронте.

Сам Иван Андреевич впервые после 1941 года побывал в отпуске в родной деревне, где все дома были сожжены оккупантами, а многие знакомые и родные погибли. Потом он работал заместителем председателя Плисского райисполкома по сельскому хозяйству, в совхозе «Городец» Шарковщинского района. На пенсии жил в Витебске, где и умер в 1998 году.

Мемуары Ивана Кобрянова – это свидетельства очевидца, как наши земляки приближали день освобождения родных мест, день Победы.

Витольд ЕРМАЛЕНОК.