В народе праздник Входа Господнего в Иерусалим называют Вербным Воскресением. Этот день всегда припадает на воскресение, предшествующее Пасхе. Верующие идут в храмы с веточками и целыми букетами вербы. Священник её освящает в субботу на всенощном бдении и в воскресенье после Божественной литургии. В Миорском храме эти службы пройдут в 17.00 и 8.00 соответственно дням.

Этот знаменательный праздник описывают все четыре евангелиста. Весной 30-го года н.э., накануне еврейской Пасхи, прокуратор Иудеи Понтий Пилат приехал в город, чтобы, если потребуется, предотвратить мятеж среди местного населения—подданных Римской империи. На Пасху в столицу стекались толпы народа, это был главный в году иудейский праздник.



Иисус Христос, как и все иудеи, тоже отправился в Иерусалим. Прямо после чудесного события—Он воскресил своего умершего друга Лазаря. Множество людей видели это чудо и уверились: Иисус—тот самый Мессия, которого так долго ждал Израиль. Он взойдет на царский престол и освободит страну от власти языческого Рима.



Именно за народную любовь иудейские первосвященники злились на Христа. "Кто Он такой, чтобы называть себя Мессией?"—думали они. Первосвященники решили убить и Его, и Лазаря, "потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса".

Несмотря на гнев первосвященников и словно в подтверждение народных надежд на нового царя, Христос отправляется в столицу. Это происходит за шесть дней до Пасхи. Но, к удивлению всех, Он въезжает в городские ворота не на коне, не с мечом, как подобает революционеру-освободителю, а на ослике. Этот ослик, на котором восседает Иисус,—символ неотмирности Царства, которое Он проповедует людям.



И все равно его встречают, как царя. Люди ликуют, они счастливы. Дорогу под копытами ослика устилают пальмовыми ветвями, тем самым оказывая Христу царские почести. Кричат: "Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!" ("Осанна" значит "Спасай нас").

Пройдет несколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать: "Распни, распни Его!"...

Оказавшись в Иерусалиме, Спаситель направился в Храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Опрокинул столы торговцев со словами: "Написано,—дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников". Народ слушал Христа с восхищением, к Нему подходили за исцелением слепые и увечные.



Вечером Христос покинул Иерусалим и вернулся в Вифанию вместе с учениками и народом, который последовал за Ним. Там, в доме Лазаря, Он переночевал. На следующий день начался период, который мы называем Страстной седмицей.

Самая яркая традиция Вербного воскресенья—приносить в храмы и дома распустившиеся веточки вербы. В славянских странах именно она стала символом праздника в подражание современникам Христа, которые устилали Его дорогу в Иерусалим цветами, ветвями пальмы и лавра. Люди хранят освященную вербу в течение всего года—до следующей Пасхи. Веточки ставят в вазы, украшают ими домашний иконостас.

Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ.