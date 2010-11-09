Авторизация
 

"Багаслаўлены, хто ідзе ў імя Пана"

"Благословен грядущий во Имя Господне"В народе праздник Входа Господнего в Иерусалим называют Вербным Воскресением. Этот день всегда припадает на воскресение, предшествующее Пасхе. Верующие идут в храмы с веточками и целыми букетами вербы. Священник её освящает в субботу на всенощном бдении и в воскресенье после Божественной литургии. В Миорском храме эти службы пройдут в 17.00 и 8.00 соответственно дням.

 

Этот знаменательный праздник описывают все четыре евангелиста. Весной 30-го года н.э., накануне еврейской Пасхи, прокуратор Иудеи Понтий Пилат приехал в город, чтобы, если потребуется, предотвратить мятеж среди местного населения—подданных Римской империи. На Пасху в столицу стекались толпы народа, это был главный в году иудейский праздник.


Иисус Христос, как и все иудеи, тоже отправился в Иерусалим. Прямо после чудесного события—Он воскресил своего умершего друга Лазаря. Множество людей видели это чудо и уверились: Иисус—тот самый Мессия, которого так долго ждал Израиль. Он взойдет на царский престол и освободит страну от власти языческого Рима.


Именно за народную любовь иудейские первосвященники злились на Христа. "Кто Он такой, чтобы называть себя Мессией?"—думали они. Первосвященники решили убить и Его, и Лазаря, "потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса".
Несмотря на гнев первосвященников и словно в подтверждение народных надежд на нового царя, Христос отправляется в столицу. Это происходит за шесть дней до Пасхи. Но, к удивлению всех, Он въезжает в городские ворота не на коне, не с мечом, как подобает революционеру-освободителю, а на ослике. Этот ослик, на котором восседает Иисус,—символ неотмирности Царства, которое Он проповедует людям.


И все равно его встречают, как царя. Люди ликуют, они счастливы. Дорогу под копытами ослика устилают пальмовыми ветвями, тем самым оказывая Христу царские почести. Кричат: "Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!" ("Осанна" значит "Спасай нас").
Пройдет несколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать: "Распни, распни Его!"...
Оказавшись в Иерусалиме, Спаситель направился в Храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Опрокинул столы торговцев со словами: "Написано,—дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников". Народ слушал Христа с восхищением, к Нему подходили за исцелением слепые и увечные.


Вечером Христос покинул Иерусалим и вернулся в Вифанию вместе с учениками и народом, который последовал за Ним. Там, в доме Лазаря, Он переночевал. На следующий день начался период, который мы называем Страстной седмицей.
Самая яркая традиция Вербного воскресенья—приносить в храмы и дома распустившиеся веточки вербы. В славянских странах именно она стала символом праздника в подражание современникам Христа, которые устилали Его дорогу в Иерусалим цветами, ветвями пальмы и лавра. Люди хранят освященную вербу в течение всего года—до следующей Пасхи. Веточки ставят в вазы, украшают ими домашний иконостас.
Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ.

рейтинг: 
ПАДОБНЫЯ НАВІНЫ:
» Простим прегрешения
» Сретение Господне
» "Пост для молитвы так же нужен, как крылья птице для полёта в небе"
» Великое освящение воды в Миорской церкви
» Крещение Господа
Пакінуць каментар
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Год навукі
Мы ў сацыяльных сетках
  • Вконтакте
  • Facebook
  • OK
Сайт газеты Міёрскія навіны
  • Камэнтуюць
  • Актуальна
  • Чытанае

На дарогах Міёршчыны выяўлена 339 парушэнняў правіл руху

  • 07 апрель 2017, 15:45
  • 26
  • 0

На Міёршчыне спаборніцтва на сяўбе стартавала

  • 07 апрель 2017, 15:39
  • 12
  • 0

У Вячаслава і Яўгеніі АНДРУКОВІЧАЎ з Волкаўшчыны не бывае выхадных

  • 07 апрель 2017, 14:31
  • 14
  • 0

Прыйшлі павіншаваць з юбілеем свайго ветэрана з Міёрскага РЦГіЭ

  • 07 апрель 2017, 14:21
  • 17
  • 0

Яўген Скавародка пад нумарам 100 у верасні 1987 года

  • 07 апрель 2017, 14:18
  • 32
  • 0

"Багаслаўлены, хто ідзе ў імя Пана"

  • 07 апрель 2017, 14:02
  • 14
  • 0

Рэцыдыў

  • 09 ноябрь 2010, 11:17
  • 75 078
  • 0

Інвестыцыйны форум

  • 23 сентябрь 2011, 10:05
  • 24 649
  • 1

Музейны форум

  • 02 ноябрь 2012, 11:22
  • 13 944
  • 0

Ёсць хлеб і да хлеба

  • 18 ноябрь 2013, 16:34
  • 12 655
  • 0

Кандыдатамі жадаюць стаць

  • 21 август 2012, 15:30
  • 10 507
  • 0

Злавілі рыбку, ды… залатую

  • 28 февраль 2011, 16:16
  • 10 449
  • 0

Чым у цэнтры шкодны “Вегас”?

  • 13 март 2012, 11:06
  • 2 189
  • 4

Вагон "вярнуўся"

  • 11 июнь 2013, 10:04
  • 2 236
  • 2

Прывезлі ўражанні і дыплом

  • 07 июнь 2013, 11:21
  • 2 014
  • 2

З пашанай да матчынай мовы

  • 22 март 2013, 15:16
  • 2 321
  • 2

Пра тых, хто акты рэгіструе

  • 19 декабрь 2012, 09:24
  • 6 281
  • 2

Трагічны люты

  • 01 март 2011, 09:00
  • 3 552
  • 2
Курс валют в Беларусь
Госці краін
free counters
Святы
Именины 9 апреля 2017
Александр, Иван, Макар, Павел, Ефрем

Именины 8 апреля 2017
Авраам, Василий, Гавриил, Степан, Алла, Анна, Лариса

Партнеры сайта
Сайт Президента Республики Беларусь Витебское областное управление МЧС Витебский областной исполнительный комитет Миорский районный исполнительный комитет Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru