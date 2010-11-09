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Прабачым грахі

Простим прегрешенияПавославная традиция поучает в Прощёное воскресение просить прощения не только у тех, кого обидели, но у всех людей. Особенно это хорошо видно в храме, когда после вечернего богослужения прихожане выстраиваются в цепочку и друг у друга испрашивают прощения. Ведь мы не всегда замечаем, когда делаем больно. Если человек ничем вас не обидел, все равно ответьте ему традиционно. В этом не будет лжи. Словами "Бог простит, и я прощаю" мы как бы авансом даем понять, что никакая обида не сделает нас врагами. Ведь диавол может поссорить даже самых близких людей. Мы вступаем в пост—период очищения, углубления, освящения—примиренными друг с другом. 

 

Святая Четыредесятница из вековых глубин

Великий пост мы называем Святой Четыредесятницей, но на самом деле он продолжается 7 недель или 48 дней. До III века в разных христианских Церквях верующие по-разному готовились встречать Пасху. Во II веке говорится о практике 40-часового поста (от вечера Страстной Пятницы до окончания пасхальной литургии), во время которого христиане вообще не принимали пищу. Пост от Великой Пятницы до Пасхи был подражанием сорокадневному посту Спасителя, а также буквальным пониманием фразы Христа в Евангелии от Матфея: "И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься". (Мф. 9,15) По мысли первых христиан, время, когда Христос был отнят у верующих, начиналось с момента смерти на кресте до Воскресения.


В середине III века в некоторых Церквях появляется шестидневный пост, как воспоминание о событиях Страстной недели. При этом часть христиан считала такой подвиг чрезмерным. В начале V века повсеместно устанавливается продолжительность в сорок дней, как десятины года. И с этого момента Святая Четыредесятница в разных Церквях колеблется от 6 до 8 недель, в зависимости от учтённости суббот и воскресений, когда воздержание послабляется. Такой период—подражание постам Спасителя в пустыне и пророка Моисея, а также стандартное время подготовки для тех, кто хотел принять крещение. В древней Церкви крестили на Пасху, и верующие 40 дней молились в храме, обучались основам веры и соблюдали пост. Остальные же христиане во время Святой Четыредесятницы старались причаститься.


Уже в ІV-V веках Великий пост считается обязательным для всех христиан. В правилах Вселенских соборов и в текстах святых отцов мы можем найти упоминание о том, что верующий, не соблюдавший воздержание, на некоторое время мог отлучаться от Церкви. В одной из проповедей святителя Иоанна Златоуста говорится о том, что к IV веку Святая Четыредесятница изменяла привычный уклад жизни Константинополя: "Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезыванья мяс, ни беганья поваров; все это прекратилось, и наш город теперь походит на честную, скромную и целомудренную жену".


По поводу вкушения пищи вначале устанавливались очень жёсткие правила. Но довольно рано Церковь поняла, что такие требования не могут понести все христиане, а потому в канонах значится некий минимум поста для всех верующих. Это отказ от мяса, молока и яиц, то есть пост с рыбой, горячей овощной пищей на масле в определённые дни является максимальной степенью снисхождения к человеческим немощам.


Подготовила
Елена БАСИКИРСКАЯ.

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