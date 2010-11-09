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14 кастрычніка ў дзень Пакрова Божай Маці

 14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. 

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру могут проститься с жизнью. Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи в будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину, попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица "сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом". Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.


Конечно, чудо невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений.

Фото для иллюстрации.
Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ.

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