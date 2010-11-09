Преображение Господне, или, по-народному, "Яблочный Спас" — православный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.

Спаситель взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и отправился на гору, чтобы помолиться. Пока Христос молился, учеников, уставших за день, сморил сон. Но потом чудо разбудило их — Учитель "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Перед Спасителем явились пророки Моисей и Илия и говорили с Ним. Как пишет апостол Лука, беседа шла "об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме", то есть о предстоящем распятии на кресте. Вскоре появилось светлое облако и накрыло всех своей тенью. Из недр раздался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте". После этого чудесного события Христос и ученики сошли с горы. Спаситель запретил апостолам открывать кому бы то ни было тайну Преображения, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".



Народное название Преображения Господня "Яблочный Спас" напоминает нам о древней традиции освящать в этот день плоды. В Израиле и южных христианских странах, например, Греции, ко времени праздника как раз поспевал виноград. Его гроздья, а еще колосья люди несли в храм для благословения и в знак благодарности Богу. На русских землях виноград рос далеко не везде, поэтому традиция трансформировалась—стали освящать яблоки.



В миорском храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне праздничная служба и освящение даров состоится в субботу, 19 августа, в 8.00. Вечерний молебен в честь Преображения пройдёт 18 августа в 18.00.



Подготовила Елена БАСИКИРСКАЯ.

Фото для иллюстрации.