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Абраз Багародзіцы Хуткапаслушніца

 Икона Богородицы Скоропослушница — древний чудодейственный лик, который находится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. Написан он после получения благословения афонского основателя Дохиарского монастыря в X веке, а название получил только в XVII веке, когда свершилось первое чудо.

На святыне изображена Дева Мария с сидящим на левой руке младенцем. В одной руке он сжимает свиток, а второй благословляет людей. Еще одной интересной деталью является пятка ребенка, которая всегда направлена к молящимся людям.


Святой образ может помочь всем людям с прозрачным сердцем, которые нуждаются в поддержке и защите. Также изображение изгоняет из человека злых духов. А в старину лику молились во время разных трагических событий, во благо спасения жизни. Взывают также женщины, которые хотят, чтобы роды прошли без осложнений, а малыш был здоров. К тому же такой молебен поможет еще долгое время сохранять для вскармливания грудное молоко. Также матери просят Скоропослушницу уберечь ребенка от различных неприятностей и проблем. Богородица подсказывает ответы и правильные решения в трудных жизненных ситуациях. Силы свыше посодействуют не только определить нужное направление, но и разобраться со своими мыслями. Есть свидетельства того, что лик помогал излечиться от рака, хромоты, а незрячим людям даровал зрение.


Произошло чудо
Женщину с ревматизмом острой формы родственники под руки привели в церковь, так как самостоятельно она передвигаться не могла. Священнослужители обучили ее и родню, какую молитву нужно произносить и как подать прошение. Женщину во время службы помазали чудотворным лампадным маслом и окропили священной водой. Из последних сил горемычная выдержала службу, однако по ее окончании она подняла к лику просветленное лицо и без чьей либо помощи самостоятельно подошла и поцеловала его. Родственники и все, кто видел произошедшее, ощутили благоговейный трепет.

Как молиться иконе?
При обращении к святому изображению не нужно думать о том, как разрешить имеющиеся трудности, главное рассказать обо всех своих душевных чувствах от чистого сердца. Зажгите перед чудотворным ликом свечу и прочитайте акафист или молитву.


Подготовил Александр РЫНКЕВИЧ.

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