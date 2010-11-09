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Мікалай Угоднік — сімвал абароны, высакароднасці і справядлівасці

Николай Угодник — символ защиты, благородства и справедливостиСимволом защиты, благородности и справедливости на Руси стал Николай Угодник. Икона, значение которой не раз пытались охарактеризовать и объяснить, стала воплощением чудотворца после его смерти. 

 

К ней обращаются, когда нужна помощь, она на самом деле помогает верующим. И не важно, богат человек или беден, какие у него религиозные предпочтения или цвет кожи, влияние иконы необъятно.


Икона Николая Угодника "работает" для каждого по-разному. По мнению многих ученых, она является символом защиты народа. Способна исцелять, избавлять от недугов, творить настоящие чудеса и даже не важно, верующий человек или нет. Таким образом, значение расшифровать очень просто—талисман, который помогает людям. Конечно же, многие предпочитали поклоняться оригинальной иконе. Сегодня же образ святого можно приобрести во многих местах, но от этого влияние чудесной картины не уменьшится.


Своими историями делятся простые люди, которые молились изображению чудотворца. Так, например, поместив икону в машину, многие спасались от серьезных аварий или гибели в результате опасного происшествия. Другие делятся впечатлениями о силе исцеления. Многим женщинам изображение святителя помогло обрести любовь и счастье. Святитель Николай Угодник (икона, значение которой трактуется как оберег, символ защиты, благодати и так далее) впервые был изображен примерно в 1325 году.


Подготовил Александр Рынкевич.

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