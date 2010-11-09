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Што ж уплывае на ўзровень вады ў Заходняй Дзвіне?

 Летом мы рассказывали о том, что уровень воды в Западной Двине "скачет" и из-за этого паромная переправа в Дисне работает с перебоями. Видением ситуации поделились старожилы Дисны и окрестностей. Мастер ДРСУ-203 Андрей ЯКУШИН предположил, что в "буйстве" реки может быть виновна новая Полоцкая гидроэлектростанция, которую ввели в эксплуатацию в июне. Недавно причастность ГЭС опровергли в РУП "Витебскэнерго".

Заместитель генерального директора Игорь Шершень письменно объяснил, что работа Полоцкой ГЭС не влияет на уровень воды в Западной Двине близ Дисны. И не влияла даже во время строительства инженерного сооружения и его запуска.
"На время строительства Полоцкой ГЭС для обеспечения пропуска воды был построен обводной канал в обход строительной площадки ГЭС. Река Западная Двина протекала по выполненному обводному каналу, и строительство Полоцкой ГЭС не оказывало влияния на уровень воды в реке.


По завершении строительства гидроузла Полоцкой ГЭС производилось наполнение водохранилища ГЭС до проектных отметок с перекрытием обводного канала. Наполнение водохранилища производилось с 01.02.2017 по 26.02.2017 согласно графику с контролем уровня воды в верхнем и нижнем бьефе ГЭС.


Полоцкая ГЭС введена в эксплуатацию 30.06.2017. Уровень воды в верхнем бьефе поддерживается автоматикой и контролируется персоналом станции. При большем поступлении воды в водохранилище вводятся в работу дополнительные гидроагрегаты, при снижении притока—гидроагрегаты выводятся в резерв. Соответственно, уровень воды в нижнем бьефе, то есть, ниже Полоцкой ГЭС по течению, определяется только естественным притоком воды, поступающим в водохранилище, и притоком рек, впадающих в Западную Двину ниже Полоцкой ГЭС", — говорится в письме.


Из всего этого выходит, что наиболее вероятная причина "скачков" уровня воды в Двине — погода. В том числе и на территории России, откуда река течет к нам. А там в последнее время погода "не сахар". 

КСТАТИ:
Недавно стало известно, что уровень воды в Западной Двине ниже по течению от Полоцка стабилизировался. Паром в Дисне пока работает без перебоев. Но после затяжных дождей снова нужно подгонять к причалу бульдозер?

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