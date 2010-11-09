В редакцию позвонил хозяин дома №19 по улице Свердлова в райцентре. Асфальтированная дорога в нескольких местах просела и в пологих ямах собирается дождевая вода. Брызги от проезжающих мимо машин летят на забор. А еще канава у ограды постоянно переполняется и затапливает грядки — нет стока в заросший ров близ 17-го дома. Кто спасет от напасти?

За комментарием обратились в жилкомхоз. В письменном ответе директор Владимир МЕТЕЛИЦА пояснил:

—Согласно утвержденного плана работы по очистке водоотводных канав на 2017 год, в сентябре произведены работы по очистке водоотводной канавы по улице Свердлова в Миорах. Также были произведены работы по очистке трубы под дорогой возле дома заявителя.

Для отвода воды из пологих ям на проезжей части возле дома заявителя произведены работы по устройству технологической пропил асфальтового покрытия в прилегающую водоотводящую канаву.

Фото автора.

Подготовил Игорь МАТЕЛЕНОК.