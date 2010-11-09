В редакцию обратился читатель. Не представился. Рассказал про "дырявую" водонапорную башню близ деревни Дегтярево. О том, что вода из нее хлещет пятый год подряд и никто не возьмется ее залатать. Кругом болото и насос надрывается зазря. Скоро заделают отверстие? Интересовался наш корреспондент.

Десятиметровая башня стоит на берегу озера Орцы. На пастбище молочно-товарной фермы "Александрово" сельхозпредприятия "Повятье". Из переливной трубы течет артезианская вода. С обратной стороны журчит еще одна струя, которой здесь быть не должно —в металле проржавела дырка с три пальца. Неисправное сооружение питает ферму.



По словам директора хозяйства Льва Крюка, башня проблемная. В начале года меняли насос. Старый перегорел. Уже не раз заваривали течи. Регулярно появляются "свежие".



Не мудрено, что лучший выход—установить новую "водонапорку". Лев Иосифович планирует это сделать в ближайшем будущем. Но обновление влетит в копейку. Пока лишь пообещал залатать дыру в ближайшее время.



Кстати, текущие водонапорные башни—проблема многих хозяйств Миорщины. Они не только приносят убыток и заболачивают местность. Зимой с них свисают гигантские глыбы льда.



Про это в районе знают, ситуацию пытаются исправлять.



Игорь МАТЕЛЕНОК.